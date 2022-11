Skutečný zájem

Studenti kladli i spoustu dotazů. Rozhodně to nevypadalo, že pouze chtějí oddálit svůj návrat do školy. Soudce Vencla se například ptali, který prezident ho jmenoval soudcem nebo zda před svým jmenováním dělal jako právník i něco jiného. Také proč muž přivedený z vazby měl na rukávu bílou pásku. Dotazy mířily i na věrohodnost svědků. Jak soudce pozná, že vyslýchaný člověk nemluví pravdu, kolik soudců v České Lípě pracuje celkem, kterou právnickou fakultu by jim doporučil nebo zda mu v některých dřívějších kauzách důkazy nestačily, případně zda nemohou některé důkazy použít. Dvě studentky se zeptaly i na jeho nejtěžší či nejzvláštnější případ, na který nemůže zapomenout. Pro zajímavost jim soudce vysvětlil, jak je to s taláry u soudu, dokonce jim o tom ocitoval detailní platné nařízení, jak má takový talár vypadat.

„Obecně platí, že až na jasně dané výjimky je každé soudní jednání veřejné a pro naši práci jsou návštěvy tak vnímavých studentů spíš příjemným zpestřením než komplikací,“ poznamenal soudce Milan Vencl, který gymnazistům za odměnu ukázal i krásný historický sál soudu, který bývá jen občas využíván jako jednací síň. „I já jsem tu několikrát soudil, když jsem měl třeba 170 obžalovaných naráz,“ podotkl Vencl.

„Záludnou“ otázku položil studentům i soudce. Ptal se, za kolik let si myslí, že naši předkové mohutný justiční komplex v České Lípě, která ve své době byla i krajským městem, postavili? Že to byly pouhé dva roky (1896–1898) nikoho z nich ani ve snu nenapadlo. „To je neuvěřitelné, já jsem tipovala nejméně 10 let,“ řekla jedna z dívek. Její spolužačka nahlas předpokládala, že to bylo 20 let. „Nešlo tehdy jen o samotnou stavbu, soud i přilehlá věznice byly zároveň vybavené dubovým nábytkem,“ dodal Vencl. Za jeho doprovodu potom mohli žáci nahlédnout rovněž do cel, které má v budově soudu Vězeňská služba ČR pro převážené vězně.