Chybělo málo a obžalovaný František S. (28) byl souzen u Okresního soudu v České Lípě za zločin těžké ublížení na zdraví, nikoliv „jen“ za přečin. Koncem loňského listopadu úderem většího přenosného reproduktoru do obličeje zlomil nic netušícímu chodci, pětatřicetiletému Jakubovi J., dolní čelist. Ten předtím sice slovně reagoval na chování jeho a dalšího opilce během jízdy autobusem ze Cvikova, i na obtěžování mladého páru po vystoupení v Novém Boru, ale takovou surovost nečekal.

Následovala operace, bolesti, dlouhé a stále neskončené léčení. Soud neměl o vině obžalovaného pochybnosti, dění popsali svědci a jednoznačně ho zachytila kamera města. Za přečin ublížení na zdraví a přečin výtržnictví uložil Františkovi S. nepodmíněný, úhrnný trest jeden a půl roku ve věznici s ostrahou. Ten nejspíš litoval, že si zmařil možnost využít institutu českého práva – prohlášení viny, které na počátku líčení odmítl.

„Jeli jsme s bratrem na diskotéku. Vypil jsem asi šest piv ten den. V autobuse jsme pouštěli nahlas muziku, lidé si stěžovali. Já jsem, ale do nikoho nekopl. Ani poškozeného jsem nechtěl udeřit. Kdyby nepřistoupil zezadu, potichu, ruce napřažené, nestalo by se to. Byla to nutná obrana, nebylo to úmyslné,“ vykládal soudu obžalovaný. Po přehrání záznamu z novoborské kamery jen pronesl: „Nevím, co bych k tomu řekl. Vůbec nechápu, co se ten den stalo a že to bylo takhle.“