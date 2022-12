K aktuálně projednávanému zločinu mělo dojít letos 30. června po půl páté ráno u lesního porostu poblíž Střelnice. Obžaloba mu klade za vinu i to, že se následující dny snažil svou oběť přinutit ke stažení trestního oznámení, které na něj podala. „Poškozené pravou rukou stiskl krk, svlékal ji z teplákových kalhot a kalhotek. Kopala kolem sebe, verbálně i fyzicky mu dávala najevo svůj nesouhlas,“ zaznělo v obžalobě. Obětí má být o 23 let mladší rodinná známá, která byla v jeho domácnosti v České Lípě na návštěvě.

Štefan Hami tvrdil, že ji zná už asi 6 let, ale tentokrát se prý k němu nečekaně vetřela. Přesto u něj v bytě popíjeli becherovku a pak ji nad ránem šel vyprovodit k jejímu domovu. Prý je nenapadlo zavolat taxi. „Nechtěl jsem jít, přesto jsem šel, i přítelkyně mi to schválila. Nečekal jsem to, sáhla mi na přirození, chytil jsem ji kolem krku a chtěl jsem s ní souložit. Nebránila se. Fyzicky jsem ji nenapadl, nevyhrožoval, bála se jen, že nás někdo uvidí. Akorát řekla, že to doděláme doma,“ uvedl mimo jiné Hami před soudem. „A s tím, co na mě uvedla s tím vydíráním, to mě překvapilo. Volal jsem jí, ale přes přítelkyni a nevyhrožoval jsem.“

Na dotaz proč nedoprovodil poškozenou až domů a sex nedokončili tam, odvětil: „Když jsem přerušil tu soulož, uvědomil jsem si, že mám doma nemocnou přítelkyni,“ řekl Hami.

„Specialista“

Předseda senátu Pavel Kříž si na páteční hlavní líčení vyžádal spolupráci specializovaného policejního útvaru, který zajistil přenos zvukového a obrazového záznamu. Ten byl nutný při vyloučení obžalovaného u výslechu jeho oběti. Hami přešel s eskortou do sousední jednací síně, aby slyšel, co poškozená řekla, ale nemohl na ni nijak působit svou přítomností. „Paní poškozená v podstatě potvrdila, co stojí v obžalobě,“ řekla státní zástupkyně. Zmocněnec poškozené Václav Stehlík soudu potvrdil platnost podaného návrhu na přiznání nemajetkové újmy jeho klientce ve výši 200 tisíc korun.

„Obžalovaný je svým způsobem specialista na tento druh trestné činnosti. Byť si většinu odsouzení v minulosti odseděl, tak v rejstříku trestů dál figurují dvě odsouzení, ke kterým je možné přihlížet a je to opět násilná trestná činnost,“ uvedla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

Soud předvolal kromě poškozené dva svědky. Družku obžalovaného, která odmítla vypovídat. A bývalého přítele poškozené, který sdělil, že o znásilnění mu žena řekla až po tom, co ji vyslechli policisté. „Nechtěla o tom mluvit, vždy se pak rozbrečela, byla psychicky na dně. Byl jsem u několika telefonátů, kdy obžalovaný chtěl, aby oznámení stáhla, poznal jsem jeho hlas, jeho slova jsem pochopil tak, že jí vyhrožuje,“ reagoval svědek. Ze stop násilí prý viděl na krku partnerky škrábance a otlaky. K jeho tvrzením Štefan Hami prohlásil, že jeho výpověď je nepravdivá.

Na jasný dotaz soudu, zda byl za sexuální násilí dříve trestán, Hami sdělil: „Byl jsem trestán, dvakrát nebo třikrát.“ Realita je ovšem jiná. Jak konstatoval předseda senátu Kříž, aktuálně má obžalovaný 11 záznamů v rejstříku trestů. Z pramenů lze zjistit, že první záznam pochází z roku 1982, kdy dostal 4 roky za znásilnění. V roce 1986 dostal pět let za znásilnění 18leté ženy. V roce 1991 mu krajský soud potvrdil sedm let za to, že v podnapilém stavu zneužil nezletilou dívku. Trestán byl za sexuální delikt i v roce 2006.

Štefan Hami u soudu odmítl pouhé čtení znaleckého posudku a trval na osobním slyšení soudního znalce, který zpracoval k případu znalecký posudek z oboru sexuologie. Hlavní líčení kvůli tomu musel předseda senátu odročit. Soud také rozhodl, že obžalovaný zůstane do té doby ve vazební věznici. „Obžalovaný setrvává v procesním postoji, trestnou činnost nedoznává. Tím se pro případ odsouzení připravuje o jednu jedinou polehčující okolnost,“ komentovala pro Deník závěr pátečního jednání státní zástupkyně.