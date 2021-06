Českolipan měl tablet plný hanbatých obrázků, kvůli závislosti na drogách se musí léčit.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Několik let sledoval dětskou pornografii, před českolipským soudem však jeho zadržené snímky přehrávat nechtěl. Řeč je o 35letém Janovi H. z České Lípy, který usedl na lavici obžalovaných kvůli výrobě a jinému nakládání s dětskou pornografií. „Vím, že je to morálně špatné, nechutné,“ kál se v soudní síni. S obžalobou proto bezvýhradně souhlasil a prohlásil svoji vinu. Vyslechl si za to ještě výchovný, podmíněný trest.