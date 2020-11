Jeden rok až šest let vězení hrozí Vladislavě M. z Nového Boru – Pihelu. Navíc povinnost uhradit pozůstalým odškodné, které požadují v řádech statisíců korun.

Jako majitelka psa plemene argentinská doga se ve středu u českolipského soudu zodpovídala za to, že tento její pes 13. února loňského roku překonal plot a vrhl se na stařenku Moniku H., která žila nedaleko a vydala se na svoji obvyklou procházku. Velký pes 91 letou ženu, která se pohybovala za pomoci chodítka, srazil k zemi na veřejné cestě, pokousal a vláčel ji po zemi. Seniorka utrpěla mnohočetná poranění obličeje, hlavy, končetin, ale i sleziny, zemřela v pátek 15. února v českolipské nemocnici.

„Jako majitelka psa Argo neučinila vše pro to, aby zabránila napadení ženy před domem, řádně nezajistila oplocení,“ uvedl státní zástupce Tomáš Mery, který chovatelku obžaloval pro zločin usmrcení z nedbalosti. Hned po přečtení obžaloby vystoupil advokát obžalované Jakub Beránek s prohlášením k obžalobě a popisu skutku. „Obžalovaná vyjadřuje upřímnou lítost nad spáchanou nedbalostí a vyjadřuje hlubokou účast rodině. Byl to její pes a nepopírá zranění s kterými byla napadená hospitalizována v českolipské nemocnici," uvedl advokát.

Obhájce ale rozporoval tvrzení o zranění údajně způsobené pádem na chodítko. „Jedná se o nepodložené domněnky znalce. Chci zdůraznit i nestandardní průběh hospitalizace poškozené, kdy smrt byla pro všechny velkým překvapením. Bylo zjištěno, že se po ošetření po nemocnici pohybovala, ale také dokonce byla kurtována. Tento postup, který vyplývá ze znaleckých posudků, musí být objasněn mimo jakoukoliv pochybnost,“ prohlásil advokát Beránek. Podle něj to ale nic nemění na tragičnosti celé události ani na hluboké omluvě jeho klientky.

Přátelský a hravý pes

„Stát se to nemělo, nikdo nečekal, že se tak stane,“ řekla obžalovaná. Podle ní byl pes necelé dva roky starý a i když výcvikem neprošel, poslouchal základní povely. Spolu s ním ještě chovali fenu stejné rasy, která utíkala vícekrát, ale nikomu prý nic neudělala. „Argo byl přátelský, hravý, vítací pes, nebyl zlý, nezavrčel na nás, na dítě nikdy neskočil,“ popisovala psa, který způsobil tragédii. U soudu zaznělo, že pes již nežije.

Na dotaz proč neměli plot v pořádku a neopravili ho ještě před neštěstím, Vladislava M. reagovala: „Argo neutíkal, s fenou nebyl žádný problém, proběhla se, na nikoho nezaútočila. Všichni ji znali, věděli že nekouše.“

Dcera zemřelé, Dana R. se od útoku na maminku nemůže vzpamatovat. 28 let s ní žila ve společné domácnosti. „Maminka byla úžasný člověk, kromě problému se stabilitou jí vůbec nic nebylo. Byla čilý človíček,“ řekla soudu. V osudný den si před maminčinou vycházkou spolu dávaly kávu a o pobíhání psů v sousedství se prý bavily, matka dokonce pronesla: „To se bude dít tak dlouho, až se něco stane, řekla a netušila, že se to stane právě jí za malou chvíli,“ vzpomínala dcera poškozené. „Kdyby jí něco bylo, tak určitě na procházku nešla,“ podotkla.

Zákaz návštěv v nemocnici

Dotazována byla i na komunikaci s matkou v nemocnici, kde byly v ten čas zakázané návštěvy kvůli chřipkové epidemii. „Telefonovaly jsme si. Operovali ji pod narkózou, ale druhý den už byla na normálním pokoji, to mě udivilo. Ona sama mi řekla, že se to všechno zahojí,“ uvedla Dana R. Z nemocnice se jí ozvali teprve s oznámením úmrtí matky. „Byl to šok, chvíli před tím jsem s maminkou ještě mluvila,“ dodala dcera.

Nešťastný incident se odehrál 13. února loňského roku a případem se zabývala kriminální policie. Vyšetřovatel si vyžádal postupně tři znalecké posudky z oboru zdravotnictví, na jejichž vypracování čekal dlouhé měsíce. Tím se prověřování případu protáhlo na jeden rok. „První posudek byl po pitvě, další měl upřesnit otázky odpovědnosti, ale byl ne zcela jednoznačný. K jasnému závěru přispěl až třetí posudek, na kterém nepracoval jeden znalec, ale celé lékařské konzilium.

Jednání soudu je odročeno na prosinec, naplánované jsou výslechy znalců a svědků.