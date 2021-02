Ke zbraním, nábojům a balistice se vyjadřoval policejní specialista Jan Láník, který prozkoumal 15 předložených zbraní, provedl zkušební střelbu a porovnával střely z každé zbraně. Došel k závěru, že rána vyšla s pravděpodobností 75 procent právě z kulovnice obžalovaného. „Lovecké střelivo je konstruováno tak, aby se maximálně deformovalo. Střela musela projít měkčí překážkou. Nezjistil jsem, že by se kontaktovala s tuhým předmětem,“ řekl Láník.

„Pokud je pravděpodobnost 75 procent, pak tato věc neměla být vůbec žalována,“ prohlásil obhájce obžalovaného myslivce Pavel Polák. Soud souhlasil s tím, že bude potřeba další znalecký posudek z oboru balistika.

Poškozený Roman D. (43) utrpěl při lovu bolestivá zranění v obličeji jako zlomeninu horní čelisti a další tříštivé zlomeniny, pohmoždění očnice, poškození sítnice pravého oka. Lékař Tomáš Adámek mimo jiné u soudu uvedl, že úraz způsobený střelou z kulovnice zanechá muži trvalé následky. Musel podstoupit řadu operací, trpěl a trpí bolestmi hlavy, potravu mohl přijímat jen v tekutém stavu. Po dobu první fáze léčby ztratil 13 kg váhy. „Střela se zastavila na kosti a byla zcela jistě deformovaná už při prvním kontaktu s tváří,“ řekl Adámek.

Soud vyslýchal rovněž hlavního organizátora honu Rostislava J. i další dva myslivce, kteří byli v osudný den závodčími lovců. Všichni potvrdili, že účastníky honu opakovaně poučovali o bezpečnosti. „Dělám to léta, při nástupu jsem všechny upozornil, že nabíjet mohou až na místě a závodčí jim určí bezpečný směr střelby. Za určitých podmínek se může střílet do leče, ale jen kam vidí,“ vypověděl organizátor honu. Jak podotkl, v místě, kde lov probíhal je terén členitý, ale před honem proto celou lokalitu obešli a určili, kde kdo bude stát. „Pracovali jsme s předpokladem, že kromě nás už v prostoru nikdo jiný není,“ dodal Rostislav J.

Sumy za léčbu a bolest

Soud bude rozhodovat rovněž o vysokých částkách za léčbu i bolestné. VZP je přihlášena s nárokem na úhradu 607 tisíc korun, náhrady v téměř shodné výši žádá i poškozený. Jeho právní zmocněnkyně se nyní připojila k již dříve předloženým požadavkům na odškodnění ještě s částkou 200 tisíc Kč za nemajetkovou újmu a ztížení společenského uplatnění Romana D. V jeho prohlášení zaznělo, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou, obává se návratu k myslivosti, trpí bolestmi a znecitlivěním v tváři, opakované bolesti prý připomínají elektrické výboje, blesky. „S jizvami se smířím, ale mám psychické potíže, špatně spím, prakticky nemohu mezi lidi, po ukončení pandemie vyhledám odbornou pomoc,“ uvedl Roman D.

Obžalovaný Ladislav T. u prvního i tohoto hlavního líčení obžalobu odmítl s tím, že se necítí vinen, protože nevystřelil: „Je mi líto, co se stalo, ale já s tím nemám nic společného. Neměl jsem vůbec důvod vystřelit, nešlo tam žádné prase,“ řekl myslivec. „Za ten rok jsem psychicky utrpěl hodně, jsem nevinný.“ Myslivosti se věnuje 50 let a za tu dobu prý neměl žádný problém s porušením pravidel. „Roky dělám ještě mysliveckou stráž, zavádím, vím, co se na honu má a nemá,“ dodal.

Většina lovců byla vyzbrojena opakovacími kulovnicemi, které jsou na usmrcení divokých prasat nejvhodnější.

Hlavní líčení má pokračovat, až soud získá od soudního znalce posudek z oboru balistiky.