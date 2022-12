Soud ho odsoudil jen za jednu z nich. Za přečin krádeže ve stádiu pokusu výpravné knihy Svět tanků Hudce potrestal souhrnným, nepodmíněným trestem odnětí svobody v délce devíti měsíců. Verdikt ještě v jednací síni nabyl právní moci.

„Je vinen, že se pokusil odcizit encyklopedii Svět tanků za 959 korun, kterou mu prodavačka odebrala, než z obchodu utekl,“ slyšel chvíli předtím od samosoudce Pavla Kříže. „Polehčující okolností bylo částečné doznání. Zbývající knihy Stíhači nad východní frontou a Vozidla a tratě úzkokolejných elektrických drah vám nebyly přičteny k tíži,“ poznamenal s tím, že v jeho případě už počet a hodnota knih nehrála podstatnou roli.

Za knihu, kterou si strčil v knihkupectví pod bundu, mu tak soudce prodloužil o tři měsíce za mřížemi nedávný půlroční trest za ukradené čokolády. Podle soudce bude k uvedeným devíti měsícům odsouzenému ale přičten zbytek trestu, z něhož byl podmíněně začátkem roku propuštěn, což je 12 měsíců navíc. A to nejspíše nemusí být vše. Než Hudec nastoupí do věznice, čeká ho v České Lípě ještě jeden soud za krádež.

Státní zástupce prohlásil, že vina obžalovaného byla prokázána. Soudu navrhl potrestání v délce 12 až 14 měsíců nepodmíněně. Jak zdůraznil, obžalovanému přitížilo, že se snažil knihu ukrást v době podmíněného propuštění z výkonu předchozího trestu. Hudec se v přípravném řízení přiznal, že byl pod vlivem drog. „Nedokážu to vysvětlit, díval jsem se do výlohy a pak se šel podívat dovnitř. Najednou jsem si jednu knihu strčil za záda, pod bundu, přišla ke mně prodavačka a já se lekl a utekl,“ uvedl v přípravném řízení do protokolu.

Soud k hlavnímu líčení předvolal svědkyni z knihkupectví, která řekla, že obžalovaný k nim chodil často. „Byl tam neustále,“ uvedla doslova. K věci sdělila, že mu knihu o tancích, když ji vytáhl, sebrala, ale prý viděla, že v batohu vyčuhují ještě rohy jiných knih.

„Trvám na tom, že byla jen jedna kniha. O těch dalších nic nevím,“ ohradil se proti tomu Hudec, který v soudní síni spíš jen mlčel. Na chodbě soudu byl ale celkem sdílný. Připustil, že mezi zloději jsou sice úplně jiné předměty a oblasti jejich nežádoucí pozornosti, ale odmítl spekulaci, že by ho knihy nějak mimořádně vábily. „Jo, četl jsem si jako malej, ale tohle byl nějaký zkrat, úplná náhoda, do knihkupectví jsem pravidelně nechodil, jak tvrdili. Nesouhlasím s tím, co řekla svědkyně,“ řekl Hudec Deníku. „Bohužel, tohle dělám, když se nafetuju,“ posteskl si.

Souhlasil, že by se měl ze své závislosti léčit, což ovšem vzápětí podmiňoval: „Léčil bych se, ale kdyby mi to nařídil soud.“ Pokyvoval i na slova, že u mladého a zdravého muže je asi jediným východiskem a ochranou před opakovanými návraty za mříže jen stabilní práce. „Posledně jsem ve Stráži dobře pracoval na nestřeženém pracovišti mimo věznici,“ zmínil Hudec. Požádat si prý chce, aby mohl po Novém roce nastoupit právě zase do této věznice.