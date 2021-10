Přestala chodit k soudům, dokonce i komunikovat s obhájcem. Poškození přitom čekají „na spravedlnost“. Za křivé obvinění svého bývalého partnera, na kterého podala trestní oznámení na údajné zneužití společné dcery, hrozí Jiřině J. (52) až pětileté vězení. Nepřišla do jednací síně Okresního soudu v České Lípě ani v tomto týdnu. Podle obžaloby byla vedena úmyslem pomstít se trestním oznámením svému o devět let mladšímu bývalému partnerovi Martinu J. za to že na ni po zhruba čtyřletém soužití a rozchodu podal trestní oznámení pro přečin úvěrového podvodu.

Českolipský soudce Pavel Kříž sdělil, že se pro další postup neobejde bez rozhodnutí krajského soudu, který ještě řeší právě zmíněný úvěrový podvod obžalované. Vzhledem k překážkám, které obžalovaná začala praktikovat, soudce nevylučuje, že využije k zajištění její účasti u hlavního líčení jiných zákonných prostředků než je běžná obsílka. „Jde například o předvedení policií, vypátrání pobytu, případně zatčení, v krajním případě až k vzetí obžalované do vazby,“ vyjmenoval soudce, který hlavní líčení tak musel odročit na neurčito. „Obstrukce v tak citlivém případě nelze snášet do nekonečna,“ dodal.

K soudu se dostavil pouze poškozený, bývalý partner obžalované Martin J. (43) se starší dcerou, kterou soud vyslechl. S obžalovanou ženou několik let žila ve společné domácnosti. Jak uvedla, po tuto dobu se mezi dospělými občas odehrály jen běžné dohady, neshody, jaké znají v každé rodině.

„Otec se vůči nám nikdy nedopouštěl nevhodného jednání. Je mi to strašně líto, protože vím, že táta je slušný člověk. Táta se staral, uklízel, pomáhal s péčí o malou. Neměla jsem s obžalovanou špatný vztah, tak mě to obvinění hodně překvapilo, nevěděla jsem jak mu pomoci, je mi to líto,“ řekla s dojetím soudu dívka. Hezký vztah otce k dětem a rodině potvrzovali vyšetřovatelům a soudu všichni svědci. Po rozchodu neviděl mladší dcerku tři roky.

„Ač dceru už mohu vídat pár měsíců, tak jsem jí neviděl. Obžalovaná se s ní nedostavila do oblastní charity Sasanka, kde je soudem určeno, že se s ní budu s asistencí moci scházet. Navíc je pro mě zdrcující tak zlé obvinění, takže to vše na mě má dopad obrovský, jak to vyšetření, tak že nemohu vidět svoji dceru,“ sdělil nyní Deníku sužovaný otec.

Je si zcela jistý, že se do tak nezáviděníhodné životní situace dostal jen proto, že podal trestní oznámení za zcizení peněz z jeho bankovního účtu. „To byl její protiútok, nic jiného v tom nevidím. Teď se zodpovědnosti vyhýbá, nevybírá si poštu, protože se nejspíš s dcerou někam přestěhovala,“ řekl Martin J.

„Obžalovaná nepřebírala poštu, utekly měsíce aniž bych dítě vůbec viděl. To je mně asi nejvíce líto, že s dcerkou nemám žádný kontakt,“ popsal muž v postavení poškozeného. Jak přiznal, propadá skoro zoufalství a pocitu, že mu není pomoci. „Je to tak dlouhá doba, že ztrácím naději. Všichni mi říkají, buďte trpělivý, musíme počkat, teď je zase odročeno na neurčito…Já to chápu, že pan soudce nemůže nic jiného dělat,“ vypověděl. „Snad tedy ať ji raději předvedou v klepetech.“

Obžalovaná přišla k soudu jen jednou a vinu popřela. „Mně to vše připadá jako špatný sen,“ řekla tehdy soudu. Po 4 roky prý vztah fungoval normálně. Proč své trestní oznámení na údajné zneužití společné dcery podávala až dlouhým odstupem vysvětlila tím, že se bála a nechtěla, aby holčičku vyšetřovali.

„Oslovila jsem různé organizace, radila se s googlem,“ uvedla s tím že nechápe proč policie jejího „bývalého“ neobvinila a věc odložila. Vyšetřovatelé, kriminalisté a také následně znalci označili její obvinění jako nepravdivé. O tom je nadále přesvědčena i státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová a trvá na tom, že Jiřina J. vědomě lhala o okolnostech svědčících o možném pohlavním zneužívání nezletilé dcery.

„Jiného lživě obvinila z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, stejně tak se pokusila narušit jeho rodinné vztahy a tím se podle žalobce dopustila tří přečinů křivého obvinění,“ řekla státní zástupkyně. Ženu viní také z toho, že v září 2019 ze své emailové adresy zaslala starší dceři poškozeného Martina J. lživé a obviňující informace o zneužívání její sestry ze strany jejího otce, přestože věděla, že nebyly zajištěny žádné skutečnosti, které by opravňovaly zahájení trestního stíhání Martina J. ze spáchání zločinu pohlavního zneužití. „Mail byl ošklivý, chtěla v něm taky zda ji nemohu pomoci. Pak už jsem s ní žádný kontakt neměla,“ vybavila si teď před soudcem starší dcera poškozeného.