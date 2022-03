Bylo srpnové ráno roku 2021 a věznici ve Stráži pod Ralskem právě opustil po dvouletém odpykaném trestu Josef C. Před věznicí narazil na Jiřího Bláhu, s nímž se seznámil v zaměstnání, kam docházel Josef jako vězeň a Bláha jako civilní zaměstnanec. Připojil se k nim ještě jeden kumpán a všichni vyrazili pro cigarety a pak na pivo do nedalekého lokálu.

Dali si pár sklenic piva, k tomu panáka vodky, a protože byli příliš hluční, museli lokál opustit. V obchodě si tedy koupili 4 lahve rumu, po cestě se ještě posilnili v jiné hospodě dalšími pivy a odešli na pokoj hotelu Uran, kde Bláha bydlel, společně popíjet. V průběhu odpoledne se k nim přidaly ještě dvě ženy a společně se všichni veselili. Pan Josef podle výpovědí svědků předváděl své vypracované tělo a Bláha, který byl co do hmotnosti o něco menší, se snažil předvádět zejména slovně. Tvrdil o sobě, že je nájemný vrah a že už si mnohé odseděl a čerstvě propuštěného Josefa různě špičkoval řečmi o vězení. Obdobně mu ale oplácel i on. Jak se blížil večer, byli už všichni notně opilí a nakonec v pokoji zůstali pouze Bláha a Josef.

Co přesně se tam odehrálo, se snažil soud zrekonstruovat z výpovědí svědků, poškozeného i obviněného. Oba dva hlavní aktéři ale měli v osudný okamžik kolem 3 promile alkoholu v krvi, a tak byly jejich vzpomínky zkreslené nebo si mnoho nepamatovali. Podle Bláhy jej měl Josef provokovat. „Mlátil mě do hlavy a skákal po pokoji jako koza. Co si pamatuji, odehrálo se to rychle. Držel jsem nůž v ruce, chtěl jsem mu ukázat, že ho mám. Ale furt mi říkal 'dneska chcípneš, smiř se s tím' a bouchal mě do hlavy,“ řekl u soudu Bláha.

Ten podle obžaloby počkal, až se Josef otočí k němu zády a zasadil mu nejméně jedenáct bodných a řezných ran do krku, čelisti, nad lopatku, do ramene a do rukou. Nakonec jej otvíracím nožem podřízl a na krku mu způsobil 10 centimetrů dlouhou řeznou ránu, hlubokou až k pravé hrdelní žíle, kterou poranil a současně s tím přeťal i některé menší tepny. Když si uvědomil, co se děje, zavolal záchrannou službu a jen díky tomu a dílem náhody, že se mu nepovedlo krční tepnu přetnout, jeho oběť nezemřela na vykrvácení, ale lékaři okamžitou operací Josefa zachránili.

Podle znaleckých posudků lékařů se napadený muž vůbec nebránil. Buď proto, že toho ve své opilosti nebyl schopen, anebo protože byl z přemíry alkoholu v bezvědomí. Po dvou letech abstinence ve věznici totiž na něj musel mít nemalé účinky. Při své tělesné konstituci by si s útočícím Bláhou zřejmě snadno poradil. „Nechápu, proč se to stalo. Nechápu, proč si takhle zadělal život. Zbytečně,“ vypověděl na policii poškozený poté, co ho propustili z nemocnice.

Soud ve čtvrtek 24. března poslal Bláhu za pokus o vraždu na 12 let do věznice s ostrahou. Dotyčnému přitom hrozilo až 20 let. Trest na spodní hranici soudce Richard Skýba odůvodnil tím, že Bláha zavolal pomoc a na místě činu zůstal. Kromě toho musí uhradit Oborové zdravotní pojišťovně náklady spojené s léčbou poškozeného ve výši 117 717 korun.

Bláha se proti rozhodnutí soudu na místě odvolal. „Z našeho pohledu je v rozhodnutí problematická právní kvalifikace toho takzvaného rozmyslu, která to posunula do druhé odstavce a od toho se odvíjí trest. Odvolání bude polemizovat zejména s tím, jestli to je vražda v odstavci prvním, anebo s rozmyslem v odstavci druhém. Eventuálně tam bude úvaha, jestli se nejedná ne o pokus vraždy, ale dokonanou těžkou újmu na zdraví, obecně řečeno,“ reagoval obhájce Oldřich Filip.

V případě, že by byl čin soudem překvalifikován, změnila by se výše trestu. V prvním odstavci je v rozmezí 10 – 18 let, a když jde o vraždu s rozmyslem, jak stanovil nyní verdikt soudu, je sazba 12 – 20 let. „Pro nás by to byl posun poměrně významný,“ dodal obhájce.

Soud při rozhodování přihlédl i k minulosti obžalovaného Bláhy, který byl už dříve trestaný. A to za řízení pod vlivem návykové látky, za znásilnění za použití nože či za vydírání. Soudce Skýba v závěrečné řeči poukázal na to, že i ve všech předchozích Bláhových případech hrál roli alkohol a nůž. To, že se v opilosti neovládá a prognóza jeho další společenské nebezpečnosti je dána právě vztahem k alkoholu, potvrdil i dřívější psychiatrický a sexuologický posudek, který u soudu zazněl.