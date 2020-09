Muže, který se přes šest let věnuje finančnímu poradenství, zprostředkování úvěrů a v poslední době i trhu s nemovitostmi, obžalovala státní zástupkyně Veronika Klapková z přečinu lichvy a zároveň přečinu podvodu. Za lichvu mu hrozí až dvouleté vězení, za podvod až 5 let.

Případ začal, když kvůli několikatisícové pohledávce hrozila 72leté Věře N. dražba jejího cvikovského bytu. Cena bytu vyhlášená před avizovanou dražbou byla 650 tisíc s tím, že nejnižší podání musí být alespoň 430 tisíc korun. David D. důchodkyni vyhledal a nabídl jí, že podíl a právo k bytu odkoupí za 250 tisíc korun a uhradí téměř 58 tisíc exekutorovi. „Zneužil její tísně, slabosti, hrozila jí ztráta bytu,“ uvedla státní zástupkyně a pokračovala tím, že obžalovaný ženě v úmyslu se obohatit podstrčil příjmový pokladní doklad na 250 tisíc korun, ačkoli zaplatil jen dluh exekutorovi.

„To, co je uvedeno v obžalobě, je nepravda, nesouhlasím s tím,“ prohlásil David D., který šanci k získání členského podílu k bytu ve Cvikově zjistil z dražební vyhlášky. Podle jeho názoru byt neměl takovou hodnotu, jaká by mohla být v lokalitě u bytu v osobním vlastnictví a po rekonstrukci. „Zaplatil jsem jí, podepsali jsme podnájemní smlouvu, exekutora jsem uhradil a tím jsem pokládal celou věc za vyřešenou,“ hájil se.

Seniorka si brala drobné půjčky

Avšak žaloba je názoru, že muž zaplatil právě jen necelých 58 tisíc korun exekutorovi a zbytek z 250 domluvených tisíc seniorka nedostala. Sama k tomu uvedla, že vše řekla při vyšetřování na policii a že už nemá co sdělit. V bytě bydlela přes tři desítky let, družstevní podíl v domě získala, když pracovala v cvikovském podniku Severka. „Myslela jsem, že je to jeho povolání takhle jednat s lidmi,“ sdělila Věra N. V bytě dál žije na základě podnájemní smlouvy s obžalovaným. V protokolu tvrdila: „Říkal, že platí za lidi dluhy.“ Na dotaz soudu reagovala, že dluh vznikl asi tím, že neuhradila nějakou složenku. Také zmínila, že si občas vezme nějakou menší půjčku, kterou platí z nízkého důchodu. „Peníze jsem dala vnučkám.“

Rovněž prohlásila, že svůj byt nikdy prodat nechtěla, ani neměla tušení, jaká by byla jeho cena. „Papíry si vzal k sobě. Nic jsem z toho nečetla a nikdy mi pán nedal žádné peníze v hotovosti,“ zopakovala. Své finanční problémy si neuvědomovala, ale ani je neřešila s rodinou či jinde. „Nechtěla jsem, i když z důchodu je těžké vyžít,“ přiznala. O dluzích, které od ní vymáhal exekutor, věděla, ale už prý netušila, že dluh narůstá. „Obžalovaný říkal, že ty moje dluhy zaplatí a že mi dá nějaké peníze, ale nedal mi nic,“ řekla soudci.

Když se o ztrátě družstevního podílu náhodně dozvěděl její syn Pavel N., rozhodl se matku doprovodit na policejní služebnu a podat trestní oznámení. Následně se setkal i s Davidem D. Domluvili se na uzavření dohody o narovnání, v rámci níž finanční poradce zavázal uhradit ještě 250 tisíc korun, což obžalovaný splnil a transakci s bytem strany uzavřely.

Syn, který žije jinde a matku k soudu doprovázel, vypovídal jako svědek. Matka se prý s problémy nesvěřovala. Podle něj se občas stalo, že nakoupila přes telefon zboží na splátky nebo si brala drobné půjčky, když nevyšla s důchodem. „Půjčky nám zatajovala. Chtěl bych jí pomáhat, ale snažila se dluhy vyřešit sama,“ řekl Pavel N. Soudu prozradil i to, že matka má slabé chvilky způsobené pitím alkoholu. „Tyto problémy se datují dlouhá léta nazpět od smrti mého bratra,“ upřesnil. Další líčení soudce odročil na listopad.