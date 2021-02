Soud uznal Jiřího Štágla, jemuž hrozilo až tříleté vězení, vinným a odsoudil ho k souhrnnému trestu 10 měsíců vězení podmíněně odloženým na dva roky. Také mu nařídil zaplatit bývalé ženě ušlou mzdu 20 tisíc korun. Štáglův advokát ihned sdělil, že podávají odvolání. Rozsudek je tak zatím nepravomocný.

„Pro soud bylo podstatné, co tu sdělily předvolané osoby. A to včetně policistů, kteří byli na místě. Poškozená také jasně popsala, jak ke zranění došlo, a lékařské zprávy potvrzují to, co oběť uváděla,“ řekla samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.

Obžaloba Jiřímu Štáglovi kladla za vinu, že na Nový rok 2019 svou ženu dvakrát kopl.

Došlo k tomu ve Stružnici – Jezvé v pokoji, který užívala Štáglova manželka společně s nezletilým synem. Bývalého učitele Štágla měl rozčílit špatně umytý kuchyňský dřez. „První kop ji zasáhl do levého lokte a druhý do oblasti žeber,“ upřesnil státní zástupce Tomáš Mery. Následkem ataku bylo pohmoždění 6. až 9. žebra a kontuze s narůstajícím hematomem na předloktí až k loketnímu kloubu. Napadená žena musela vyhledat lékařskou pomoc a léčila se více než dva týdny. Žalobce zároveň Štágla obvinil z toho, že 26. ledna 2019 v obci Jezvé zamezil své manželce a synovi v přístupu do domu, kde žili. „Do zámku garážových vrat, která využívali jako vchod, vsunul drát, čímž zámek vyřadil z provozu,“ uvedl Mery. Obžalovaný podle něj zároveň uzamkl hlavní vchod dveří do domu, a když se syn snažil vejít domů francouzským oknem, odehnal ho. „Řekl mu, že pokud ho nepozdraví, do domu jej nepustí. Když chlapec došel pro matku, tak jim vstup rovněž zamezil,“ dodal Mery.

Podle něj byl projednávaný projev agresivního jednání vyústěním vleklých manželských naschválů. „Ani v případě snahy o zamezení vstupu do domu se nejednalo o první případ,“ podotkl.

Podle soudkyně je zarážející, že vysokoškolsky vzdělaný člověk, který se prezentuje jako státní zaměstnanec, nechá věci dojít takto daleko. „Vy jste v podstatě učebnicový příklad toho, jak nemá vypadat řešení rozporů v rodině,“ řekla obžalovanému. Radila, aby v případě, že člověk už není pro nepřekonatelné rozpory schopen zůstávat s partnerem v jednom bytě, je i za cenu nějakého vlastního příkoří lepší společné obydlí opustit, aby krize neeskalovala do tak nebezpečných rozměrů, jak se stalo v případě rodiny obžalovaného Štágla.

Jak prohlásil obhájce Pavel Kašpar Kras, obžalovaný ženu nenapadl. Kritizoval práci policie i státního zastupitelství. A požadoval doplnit dokazování znaleckým posudkem soudního znalce z oboru zdravotnictví, což soud zamítl s tím, že dokazování bylo dostatečné. „Kde poškozená přišla ke zraněním, nevíme. Jde o tvrzení proti tvrzení,“ řekl Kras a v závěrečném návrhu žádal soud o zproštění obžaloby svého klienta.

Slovo na závěr dostal i obžalovaný, který nejprve více hovořil o svých pohnutkách a svém protestu před soudem. Zmínil také, že se on sám vícekrát obracel na státní orgány s tím, že napaden byl on. K projednávanému skutku pak řekl: „Já jsem ji nebouchl, já měl zlomené ruce. Moje žena – to je řezník. Tu nezkopete. Nikdy jsem na ni nevztáhl ruku,“ tvrdil soudu Jiří Štágl.

U českolipského soudu je dál účastníkem několika živých kauz. Ve čtvrtek odpoledne se ještě měl v trestních věcech zodpovídat, společně s bývalou manželkou, z dotačního podvodu při provozování ekofarmy. A během března i z krádeže věcí své manželky. Z civilních případů u soudu zbývá dořešit ještě rozdělení majetku.