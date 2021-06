Prakticky všechny body obžaloby vůči manželskému páru, bývalému řediteli Sociálních služeb města Mimoň a jeho ženě, akceptoval ve čtvrtek 10. června českolipský soud.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Archiv VLP

Jiřího T. a Moniku T., kterým hrozil rok až pět let vězení, potrestal podmíněnými tresty. Oba uznal vinnými z přečinu podvodu ve spolupachatelství a exředitele příspěvkové organizace navíc z přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý ředitel byl odsouzen na 2 roky odnětí svobody, kdy mu soud výkon trestu odložil na zkušební dobu tří let. Jeho manželku pak soud trestal 18 měsíci s podmíněným odkladem na dva roky. Městu Mimoň, které se připojilo do trestního řízení s požadavkem na náhradu škody ve výši 847 tisíc korun, soud přiznal 484 tisíc od obou manželů, od Jiřího T. pak ještě 170 tisíc korun.