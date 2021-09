Rozsudek v pondělí 27. září padl v kauze tunelování litoměřické drůbežárny Melbro a českolipského podniku Autostar Velimex. Senát litoměřického okresního soudu uznal vinným podnikatele z Lovosic, 54letého Vladislava Větrovce. Dostal tři roky vězení, soud je ale podmíněně odložil na stejně dlouhou zkušební dobu. Musí také zaplatit půl milionu jako náhradu části škody přesahující 30 milionů.

Rozsudek je zatím nepravomocný.

Vladislav Větrovec měl jako šéf firem během konkurzu kolem roku 2000 se spoluobžalovaným konkurzním správcem Josefem Vavřičkou, který zemřel v průběhu kauzy, způsobit škodu tím, že si vyplácel přehnanou mzdu, nabíral a přeplácel nepotřebné zaměstnance i nechal vyplácet vysoké sumy za nepotřebné služby. „Soud přihlédl k uplynutí dlouhé doby od skutku a k tomu, že obžalovaný nebyl v minulosti trestán,“ vysvětlil předseda senátu Vlastimil Nedvěd podmínku i mírný finanční trest.

Vynesení rozsudku v pondělí bylo překvapivé. Větrovec totiž pokračoval v závěrečné řeči, již načal při minulých líčeních. Když požádal o přestávku, soudce souhlasil. Ale namísto toho, aby pak umožnil obžalovanému pokračovat, přistoupil rovnou k vynesení verdiktu s krátkým odůvodněním, že Větrovec opakuje argumenty, které již říkal dříve.

Různé obstrukce obžalovaného včetně výmluv na zdraví byly v kauze obvyklé, loni uplynulo deset let od podání obžaloby a hrozilo dokonce promlčení případu.

Větrovec si ponechal lhůtu na odvolání. „Respektuji rozhodnutí soudu, nemůžu s tím nic dělat,“ řekl novinářům bezprostředně po vyhlášení rozsudku. „Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku,“ doplnila jeho obhájkyně Hana Riedlová. Že soud náhle přerušil jeho závěrečnou řeč, nechtěl její klient komentovat, byl z toho ale očividně rozladěn. „Jsem právně vzdělán, nechme to na hodnocení někoho jiného,“ vzkázal Větrovec.

Rozsudek víceméně kopíroval původní obžalobu. A to i přes předchozí sáhodlouhé argumentování obžalovaného, že věci kolem roku 2000 neprobíhaly tak, jak na základě policejního vyšetřování tvrdí státní zastupitelství. Také to si ponechalo lhůtu. „Vyjádří se k tomu dozorový státní zástupce, který se rozhodne, jak bude postupovat, jestli podá odvolání,“ řekl za stranu žalobce Jakub Lédl. Také on přiznal, že byl překvapen rozhodnutím předsedy utnout Větrovcovu závěrečnou řeč.