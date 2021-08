K incidentu došlo loni na konci listopadu v Nových Zákupech na Českolipsku, kde nelegálně pobývala skupina dělníků z Moldavska. Obžalovaný dvaapadesátiletý Tudor Beschieri podle státní zástupkyně Ivy Plškové v prudkém afektu bodl kuchyňským nožem čtyřiadvacetiletého muže, který mu předtím údajně verbálně i fyzicky vyhrožoval. Beschierimu za vraždu hrozí až osmnáct let vězení.

Večerní hádce poslední listopadovou sobotu předcházela odpolední brigáda, při níž účastníci popíjeli pivo i tvrdý alkohol. V tom dělníci pokračovali i po večerním příjezdu na ubytovnu. „Seděli jsme u stolu a Leonid mě začal urážet. Vadilo mu, že jsem moldavské národnosti, on sám byl Rus. Převrhl stůl, zalehl mě a v ruce držel nůž. Máchal jím a vyhrožoval mi, že mě podřízne,“ popsal událost, která vyústila v tragický konec, Beschieri.

Podle výpovědi obžalovaného do sporu zasáhl další obyvatel ubytovny, který se snažil situaci uklidnit. Beschieri měl posléze utéct do rohu místnosti a ze stolku vedle lednice sebrat jiný nůž na svou obranu. „Blížil se ke mně a stále mi vyhrožoval. Měl jsem strach, bránil jsem se. Strašně mě to mrzí,“ vypověděl obžalovaný. Podle obžaloby bodl druhého muže do hrudníku, přičemž zasáhl levou plíci a srdečnici, takže oběť do pár minut na místě zemřela kvůli masivnímu krvácení.

Zabitý Leonid v sobě měl podle výsledků pitvy 2,75 promile alkoholu. Pod vlivem alkoholu byl i obžalovaný.

Soudce Richard Skýba sdělil, že měl v krvi přes tři promile alkoholu a 75 nanogramů pervitinu. Beschieri popřel, že by někdy užíval drogy. Podle spisu se ale léčil se závislostí na alkoholu v psychiatrické léčebně v Moldavsku.

Kromě národnostních rozepří spolu obžalovaný a oběť prý neměli jiné konflikty. „Znám ho jako tichého, normálního chlapa. To Leonid, když se napil, byl agresivní a vyvolával hádky,“ podotkl svědek Vladimír Kulhánek, který byl přítomný začátku konfliktu. Vypověděl, že ten den mladší dělník chytil obžalovaného pod krkem a táhl ho do sprchy. Když ho okřikl, přestal.

Tudor Beschieri přicestoval do České republiky loni v létě, aby si vydělal peníze. Jak sám přiznal, neměl v tu dobu žádnou práci zajištěnou a působil jako pomocný dělník na pile. Na ubytovně bydlel s mladšími dělníky.

Hlavní líčení pokračuje v pondělí 13. září.

Nedávno krajský soud také uzavřel případ sousedské vraždy ve Volfarticích na Českolipsku. Uznal vinným Václava Miku z vraždy souseda, kterého Mika loni v září po sousedské rozepři zastřelil na obecní cestě pěti ranami z legálně držené zbraně. Miku poslal soud do vězení se zvýšenou ostrahou na 14 let. Musí také zaplatit rodině zemřelého náhradu přesahující pět milionů korun. (jl)