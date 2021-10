Nejistoty trvají. Bez jednoznačného závěru od renomovaného experta na balistiku proběhlo u českolipského soudu odročené hlavní líčení v kauze těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, z něhož byl obžalován myslivec Ladislav T. (73). Podle obžaloby právě jeho výstřelem měl být v listopadu 2019 při lovu černé zvěře u kopce Ronov na Českolipsku na hlavě zle zraněn jiný z lovců, Roman D. (43). Většina účastníků honu byla tehdy vyzbrojena opakovacími kulovnicemi, které jsou na usmrcení divokých prasat nejvhodnější.

Soud po několika měsících získal nezbytný znalecký posudek z Kriminalistického ústavu Policie České republiky, a tak ve středu navazoval slyšením jeho autora Martina Valenty. Ten na jasný dotaz soudu, zda osudná rána vyšla z lovecké kulovnice obžalovaného, odvětil: „Na porovnání jsme pracovali tři znalci a shodli jsme se, že v tomto případě není možné učinit jednoznačný závěr,“ konstatoval.

Na zkoumané munici nenalezl stopy odrazu od pevné překážky, což ale podle něj nevylučuje, že se v trase střely nenacházelo něco, co by mohlo změnit její směr. „Střele, která je výrazně zdeformovaná, chybí olověné jádro. Než zasáhla poškozeného, velmi pravděpodobně prošla překážkou typu těla zvířete,“ pronesl plukovník Valenta. Indicií je i poměrně nízký průbojný účinek: „Střela neprostřelila hlavu, kterou zasáhla. Měla předchozí kontakt s jiným cílem a zbytkovou rychlostí několik set metrů za vteřinu zasáhla při dalším letu poškozeného,“ řekl soudní znalec, který se ve své praxi už mnohokrát setkal i s poměrně výraznými odchylkami od původního směru střelby. Jak podotkl, správnému vyšetření neprospěje, když je zbraň ke zkoumání zajištěna později. „Metoda identifikace použité zbraně má svá omezení. Střela, tak jak nám byla předložena, neumožňuje individuální identifikaci,“ reagoval soudní znalec Valenta.

Policisté po incidentu nechali prozkoumat celkem 15 zbraní a policejní specialista z Ústí nad Labem Jan Láník, který zpracoval odborné vyjádření z oboru balistika, došel k závěru, že s vysokou pravděpodobností rána vyšla právě z kulovnice obžalovaného. Teď si policistu Láníka českolipský soud zve znovu na příští hlavní líčení.

Obžalovaný Ladislav T., kterému hrozí trest 6 měsíců až 4 let odnětí svobody, několikrát vinu odmítl: „Je mi líto, co se stalo, ale já s tím nemám nic společného. Neměl jsem vůbec důvod vystřelit, nešlo tam žádné prase,“ řekl myslivec. „Od nešťastného honu jsem psychicky hodně utrpěl, jsem nevinný. Myslivosti se věnuji celý život a za tu dobu jsem neměl žádný problém s porušením pravidel. Roky dělám mysliveckou stráž, zavádím, vím, co se na honu má a nemá,“ řekl obžalovaný. Podle jeho advokáta Pavla Poláka má jeho klient kauzou zkažené stáří. „Věc s tolika pochybnostmi neměla být vůbec žalována,“ řekl obhájce Polák s tím, že nyní slyšeného znalce na balistiku z kriminalistického ústavu marně požadoval už na samém počátku vyšetřování.

Soud čeká rozhodnutí rovněž o vysokých částkách za léčbu, i bolestné. VZP je přihlášena s nárokem na úhradu 607 tisíc korun, náhrady za statisíce žádá i poškozený. Roman D. u soudu uvedl, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou, obává se návratu k myslivosti, trpí bolestmi a znecitlivěním v tváři. Opakované bolesti prý připomínají elektrické výboje, blesky.

„S jizvami se smířím, ale mám psychické potíže, špatně spím, prakticky nemohu mezi lidi, po ukončení pandemie vyhledám odbornou pomoc,“ řekl muž, co pod Ronovem utrpěl ošklivá a bolestivá zranění v obličeji jako zlomeninu horní čelisti a další tříštivé zlomeniny, pohmoždění očnice a poškození sítnice pravého oka. Úraz způsobený střelou z kulovnice mu dle lékařů zcela jistě zanechá trvalé následky. Musel podstoupit řadu operací v narkóze, trpěl a trpí bolestmi hlavy, potravu mohl přijímat jen v tekutém stavu. Po dobu první fáze léčby ztratil 13 kg váhy. „Střela se zastavila na kosti a byla zcela jistě deformovaná už při prvním kontaktu s tváří,“ řekl již dříve soudní znalec – lékař Tomáš Adámek.

Obžaloba se opírá o výsledky policejního vyšetřování a závěry znalců. „Přestože byl obžalovaný před honem poučen, aby dbal zvýšené opatrnosti při manipulaci se zbraní, vystřelil z kulovnice a projektil zasáhl poškozeného. Porušil tak důležitou povinnost uloženou zákonem,“ uvedl na počátku procesu státní zástupce Tomáš Mery.