Okresní soud v České Lípě zopakoval dokazování. Udělal i vyšetřovací pokus na místě nehody.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Do roka a do dne si Pavel N. (1977) ze Cvikovska znovu musel u českolipského soudu vyslechnou verdikt „vinen“. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci byl odsouzen už loni, a to k 18 měsícům vězení a k zákazu činnosti na dobu tří let. Kvůli odvolání všech stran vrátil krajský soud kauzu zpět do České Lípy. Tentokrát soud obžalovaného poslal za mříže na 15 měsíců a zakázal mu řízení. Za přísněji postihované neposkytnutí pomoci mu hrozilo až pět let odnětí svobody.