Okamžik nepozornosti, chybný manévr za volantem a životy zúčastněných proměnila bolest ze zranění, trauma a kruté celoživotní následky. Tak tomu bylo u havárie tří osobních aut s těžkými následky poblíž obce Stvolínky na Českolipsku, kterou nyní začal projednávat Okresní soud v České Lípě. Žalobce vyloučil uzavření Dohody o vině a trestu.

Obžalovaný Martin H. (1964) z České Lípy řídil loni v listopadu starší Renault Megane od Kravař a na čtyřramenné křižovatce při odbočování vlevo ve směru na obec Kozly nedal přednost v jízdě protijedoucímu autu značky Škoda Octavia a způsobil tak srážku. Octavia byla odhozena do protisměru, kde se čelně střetla s vozem značky Škoda Yeti. Výčty zranění nevinných posádek obou škodovek jsou nebývale obsáhlé a smutné, především kvůli tomu, že mladá žena přišla kolizí o své první, téměř donošené dítě. Kromě protržení dělohy a poškození vaječníku utrpěla mnohačetné zlomeniny, zhmoždění hrudníku a břicha.

„I další poškození byli omezeni bolestmi, upoutáním na lůžko, dlouhou léčbou i trvalými následky. Znalec vyloučil, že by řidič, kterému obžalovaný zkřížil cestu, jel příliš rychle, jak se snažil tvrdit obžalovaný,“ sdělil státní zástupce Michael Dostál, který uvedl, že obžalovaný nenapravitelně ublížil několika lidem tím, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona. A spáchal přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Soud by mu mohl uložit trest od šesti měsíců do čtyř let.

Nevinní účastníci havárie u Stvolínek se také hodlají připojit s nároky na náhradu škody, které předloží prostřednictvím svého zmocněnce.

Hlavní líčení nečekaně začalo návrhem obhájkyně Marie Nedvědové, že její klient je ochoten přistoupit na velmi zřídka využívanou možnost řešení, na takzvanou Dohodu o vině a trestu. Podle státního zástupce ale tato cesta už možná není, jelikož obhajoba s dohodou přišla až v závěrečné fázi přípravného řízení, když si prostudovala obžalobu. „O dohodě jsem neuvažoval, protože v přípravném řízení si obviněný podal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, kde popíral zavinění této dopravní nehody,“ prohlásil Dostál.

Samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská variantu s Dohodou o vině a trestu nevylučovala především proto, že nebyla nakloněna tomu, aby před soudem probíhalo celé dokazování a opět museli být vyslýcháni poškození a znovu tak vyvolávány jejich prožité útrapy. „Dohoda by musela být akceptovatelná pro státního zástupce i obhájce. Soud by ji včetně trestu schválil, aniž by se martyrium dokazování znovu provádělo v soudní síni,“ komentovala soudkyně. „Nemohu k tomu ale strany nutit,“ dodala.

Podle ní se totiž u nehod, které se dostanou k soudu, zpravidla někomu z účastníků něco zlého stalo, takže jednání v nich vždycky vyvolává vzpomínky na prožité útrapy. „O to víc, když jde o tak těžké újmy, jako v tomto mimořádně emotivně zabarveném případě, kdy žena přišla o dítě. Jde o velmi nepříjemné chvíle pro všechny, kteří se k neštěstí musí vracet a vypovídat. Navíc je nutné, aby ještě vyčíslili odškodnění, což je pro ně jediná satisfakce, kterou mohou dostat. Nikdo už ženě nenahradí to, čím si prošla. A já ji nechci vystavovat stavu, kdy ji budu muset znovu vyslýchat,“ vysvětlila soudkyně, proč chtěla dát žalobci a obhajobě prostor k jednání o dohodě.

Soud se k případu vrátí počátkem listopadu.