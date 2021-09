Přes dřívější obstrukce, změny výpovědí a snahy prodlužovat soudní řízení se 51letý Elemír Kešel z Kladna u českolipského soudu doznal, že to se svým seriózním řemeslem a podnikáním nemyslel vážně. Lidem nabízel různé stavební práce, zejména dláždění.

Uměl udělat dojem, zaujmout lákavou cenovou nabídkou na dlažbu a jiné práce kolem domu, dokonce méně důvěřivým zájemcům ukazoval občanský průkaz. Jednal s nimi osobně, telefonicky i po mailu, tedy jen do doby, než získal zálohu. O tom, že je pro podvody trestně stíhaný hned na několika místech republiky, se nechlubil. Na smluvené zakázky vybíral zálohy, obvykle desetitisícové částky. Evidentně „naoko“ si práci u zákazníka začal chystat, ale do země kopl jen párkrát, pak se odmlčel, zmizel a vybrané peníze nevrátil. Většina ze tří desítek poškozených, které měl obžalovaný ošidit v období od března do listopadu roku 2018 a kteří figurují v kauze projednávané nyní Okresním soudem v České Lípě, byla z Českolipska.

„Ve všech případech se dopustil přečinu podvodu. Sjednanou práci neodvedl, peníze nevrátil a stal se nekontaktní. Sebe obohatil tím, že někoho uvedl v omyl a způsobil větší škodu,“ konstatoval státní zástupce Radek Šiner. Obžalovaný, který je zároveň odsouzeným z jiných podobných kauz ve vězení v Horním Slavkově, za mřížemi nejspíš zůstane. V České Lípě mu hrozí až pět let vězení.

Podle předsedy senátu Pavla Kříže teď soud musí jen vyčkat na doručení několika spisů od jiných soudů, aby je mohl zrušit a uložit trest společný a souhrnný. Vyhlášení rozsudku tak přichází v úvahu po polovině října.

Jak upřesnil státní zástupce, Elemír Kešel své služby nabízel prostřednictvím internetového portálu „nejremeslnici.cz“. Nejčastěji pokládku dlažeb nebo stavbu plotů a další práce. Pak uzavíral smlouvy o dílo, kde podrobně popsal, co vše bude například taková pokládka zámkové dlažby znamenat. Podstatné pro soud ale bylo to, že do smluv záměrně uvedl nepravdivé údaje o své osobě.

Údaje bral z internetu

Vystupoval v dokumentech jako podnikající osoby s živnostenským oprávněním, kdy jejich identifikační údaje získal z volně přístupných informací na internetu, aniž by mu k tomu jmenovaní dali souhlas. „Od počátku byl srozuměn s tím, že jedná s vědomím toho, že pokud sjednanou práci neuskuteční, znemožní nebo alespoň výrazně ztíží své dohledání za účelem vymáhání pohledávky za neodvedenou práci,“ uvedl Šiner.

Na inzerci obžalovaného reagovali zájemci z celé země a dodnes mu někteří ze zákazníků nebo jejich právníci píšou výzvy, ať jim vrátí peníze. „Všude to dělal v zásadě stejně. Nebyl líný přijet kamkoliv po republice. Vždy nasliboval, co kdo chtěl. Jakmile dostal od klienta zálohu, tak se na něco vymluvil a zmizel,“ řekl předseda senátu Kříž.

Jak připomněl, obžalovaný na počátku hlavního líčení nejdříve přišel s tím, že se k tomu, co slyšel od státního zástupce, doznává, pak ale svůj postoj odvolal. Popřel, že část práce neodvedl, nebo že se představoval lidem pod jinými jmény. Soud tedy musel pozvat tři desítky lidí, kteří měli u obžalovaného pohledávku. „Většina z nich se dostavila. Když eskorta přivedla obžalovaného, tak prohlásil, že vše bere zpátky a prohlašuje svoji vinu. Já jsem ji přijal,“ prohlásil soudce. Svědkům, kteří se prý cítili odevzdaně, se omluvil a vysvětlil situaci. „Poškození říkali, že jim už ani nejde o to, aby dostali své peníze, protože obžalovaný nic nemá, ale aby byl opravdu potrestaný, aby už tohle nedělal,“ podotkl.

Jelikož je obžalovaný ve výkonu trestu, musí mít obhájce přiděleného ze zákona. „Klient po několika hlavních líčeních prohlásil vinu a soud prohlášení viny přijal. Z tohoto důvodu se už dál jednání nebude účastnit,“ sdělil za nepřítomného Kešela jeho advokát Milan Štětina. „Je ve výkonu trestu za předchozí obdobnou trestnou činnost. Proto soud konstatoval řadu dalších rozsudků k této věci, kde přichází v úvahu tzv. společný trest a souhrnný trest. S ohledem na prohlášení viny obžalovaného se bude jednat jen o výši trestu,“ vysvětlil Deníku obhájce.