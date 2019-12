Omámen drogou projížděl před dvěma roky dnes 33letý Polák Seweryn O. zběsilou rychlostí Českolipskem. Bez klíčků řídil ukradený luxusní automobil Audi S8. Během honičky s policisty, kteří se ho pokusili zastavit, nedbal na předpisy. Dvě auta a traktor tak kvůli jeho počínání za Kunraticemi u Cvikova havarovala. Zastavil, až když autu ulomil kolo. Okresní soud v České Lípě pravomocně rozhodl, že zamíří do vězení s ostrahou na 30 měsíců a je povinen uhradit mnohatisícovou škodu.

Muž čelil obžalobě ze zločinů podílnictví a obecného ohrožení, hrozilo mu dva až osm let za mřížemi. Státní zástupce Libor Šuráň prohlásil, že obžalovaný kromě toho, že převážel kradený vůz, svou nebezpečnou jízdou ohrozil další účastníky silničního provozu a způsobil značnou škodu i zranění. Žádal pro něj nepodmíněný trest v délce tří let. Senát nakonec obecné ohrožení pro nedostatek důkazů neakceptoval, ale o zločinu podílnictví neměl žádné pochyby.

„Mohl předpokládat, že se jedná o vozidlo odcizené, převzal ho bez klíče, od neznámého člověka, kterého znal jen pod přezdívkou Bulhar a nesměl vypnout motor,“ řekla předsedkyně senátu Lucie Homolková. Jak zmínila, obžalovaný byl tehdy ovlivněný pervitinem a na pokyny hlídky policie nereagoval a předjížděl auta, nebezpečný manévr u Kunratic nezvládl.

„Za zatáčkou jsme dostali obrovskou ránu, odhodila nás do příkopu, naše auto mělo urvaný celý zadek,“ uvedl jeden z poškozených řidičů Vojtěch P. Jeho manželka se musela měsíc léčit s otřesem krční páteře a dodnes má problémy.

Riskantně předjížděl a ohrozil chodce

Policista Martin Vlk, který se zapnutými majáky stíhal obžalovaného, v protokolu uvedl, že na pokyny k zastavení nereagoval, tlačil se na vozidla, nerespektoval dopravní značení ani rychlost v obci a předjel odhadem dvacet aut, u supermarketu podle něj ohrozil chodce. Tento moment při honičce si ale další policisté nevybavovali. „Jeli jsme asi 130 kilometrů za hodinu, tedy i ten v audi, mimo obec až 180,“ popsal Vlk.

Podle znaleckého posudku byl Seweryn O. silně ovlivněn metamfetaminem. „Tento stav vylučoval řízení vozidla,“ napsal znalec. Dotyčný to nepopíral, potřeboval prý peníze a zlákala ho odměna za převoz automobilu z Německa do Polska. „Když mě chtěla zastavit hlídka, lekl jsem se a nedocházelo mi, co jsem provedl. Nikdy bych tohle už neudělal,“ řekl soudu Polák.

K nahrávce z vozu policejní hlídky se nechtěl vyjádřit. Ke skutkům uvedených v obžalobě ale vypovídal, i když tvrdil, že nevěděl, že se jedná o kradené auto. „Velmi toho lituji. To, že jsem byl potrestán v Polsku za výživné, ale neznamená, že jsem kriminálník,“ řekl ve svém posledním slově Seweryn O. Proti rozsudku se neodvolal, stejně jako státní zástupce.

Advokát Petr Sigmund měl výhrady k právní kvalifikaci, kterou předkládal žalobce. Zásadně rozporoval zločin obecného ohrožení. Podle něj jeho klient neprováděl žádné mimořádně nebezpečné manévry, což prý dokazuje policejní video. „Musí jít vždy o mimořádně nebezpečné jednání jako například o jízdu po chodníku, nerespektování červené, ale žádná taková okolnost nebyla prokázána. Nemůže tedy obstát kvalifikace zločinu obecného ohrožení,“ apeloval na soudce Sigmund.

Předsedkyně senátu mu v odůvodnění rozsudku dala za pravdu. Rychlejší projednání případu před českým soudem zbrzdil výkon jiného trestu v Polsku a nějaký čas trvalo vydání podezřelého na základě Evropského zatýkacího rozkazu.

Kradený vůz patřil německé kosmetické firmě a ztratil se jí z parkoviště ve Weidenu, části Kolína nad Rýnem. Původně měl hodnotu tři miliony korun, v době odcizení už necelých dva a půl milionu. Odsouzený Seweryn O. si měl přivydělat tím, že ho převeze do města Jelení Hora v Polsku. Po několika kolizích na audi způsobil škodu přesahující 700 tisíc korun.

S podobnými případy, kdy polští kurýři pod vlivem drog převážejí přes Českolipsko kradená auta, se policisté ani soudci nesetkávají poprvé.