Jako hlubokou neúctu k soudům pojmenovala soudkyně Zuzana Bohatá Koldovská u Okresního soudu v České Lípě chování Martina Malimánka (42) z Prahy. Ani ne za to, že se nedostavil k hlavnímu líčení, kde figuroval jako obžalovaný z opětovného maření výkonu úředního rozhodnutí a také z ohrožení pod vlivem návykové látky, ale především za to, jak soustavně ignoroval několik předchozích – peněžních a ještě podmíněných rozsudků od českých soudů, které u něj řešily stále stejné přečiny. Nic si z nich nedělal, přes zákaz usedal za volant, kdy se mu zachtělo, navíc zdrogovaný.

Naposledy měl ale smůlu. Letos 30. června, kdy od českolipského soudu odjížděl v BMW s čerstvým rozsudkem, ho jen za čtvrt hodiny nepovoleného řízení zastavila u Jestřebí hlídka celníků. Byli důslední a kontrolovali nejen řidiče, který se přiznal, že jede od soudu. Nestačili se divit, když u něj nalezli i pervitin, zásobník do samopalu, náboj do odstřelovací pušky, zásobu injekčních stříkaček, skleněnou dýmku a další věci spojené s užívání drog.

„Ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, vykonával činnost, při které mohl ohrozit život, zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, a byl za takový čin už odsouzen,“ konstatovala českolipská soudkyně, když nad Malimánkem vynesla už nepodmíněný rozsudek odnětí svobody v délce 14 měsíců.

Jak uvedla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová, ze shromážděných důkazů jednoznačně vyplývá, že obžalovaný řídil 30. června auto, ačkoliv měl soudy uloženy nejméně dva tresty zákazu činnosti, tedy konkrétně zákaz řídit jakékoliv motorové vozidlo.

„Z předchozích uložených trestů si nevzal evidentně žádné ponaučení a projednávaného skutku se dopustil bezprostředně poté, co byl za stejnou trestnou činnost opětovně soudem potrestán. Nezbývá než navrhnout, aby byl uložen nepodmíněný trest nejméně 10 měsíců ve věznici s ostrahou,“ řekla státní zástupkyně s tím, že trest bude ukládán jako trest společný, tedy za skutek z Českolipska a také za skutek z červnového trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 9. Právě tam byl 7. června zadržen, jak řídí Škodu Fabia, ačkoliv si předtím vědomě aplikoval pervitin. Kromě toho byl v ten okamžik už odsouzen za shodné chování soudem v Nymburce.

„Lituji toho, už se to opakovat nebude,“ sliboval u českolipského soudu ve čteném protokolu Malimánek. Stejně jako u každé ze svých předchozích kauz. Do vynesení nynějšího verdiktu měl obžalovaný muž, který podle dokumentace pracuje jako OSVČ a údajně provozuje terapeutické poradny, už celkem 14 záznamů v rejstříku trestů a vězení mu není neznámé. „Seděl“ za krádeže, za drogy, nehody a pak začal s delikty, jako je maření výkonu úředního rozhodnutí.

Podle soudkyně Zuzany Bohaté Koldovské je z pohledu tuzemského práva problém, že bagatelní trestná činnost znamená tzv. výchovné tresty: „Na tomto konkrétním případě jde o ukázku, jak to nemá vypadat. Obžalovaný potřetí za sebou dostane výchovný trest, který na něj zjevně nemá žádný účinek. Zákaz činnosti nepůsobí, takoví jako on prostě budou dál řídit v domnění, že budou mít štěstí a nechytí je. Podle mě by měl výchovný trest padnout jen jednou, a pokud jeho podmínky člověk nesplní, je třeba trestat byť jen krátkým nepodmíněným trestem,“ mínila soudkyně.

Jak doplnila, pro odsouzeného, ale i podobné případy, je problém, že se k výše uvedenému trestu vězení „přemění“ ještě dřívější podmínka: „Ve finále se tresty nasčítají a pachatel bude za maření ve výkonu trestu dlouho, s narkomany, vrahy a násilníky. I když se to pak jeví jako nepřiměřené, je potřeba vidět, kolik dostal šancí. Bylo jich hodně, jak si život zařídit jinak, jak se vzpamatovat a jít jinou cestou,“ řekla Bohatá Koldovská.

Shodu našla i se státní zástupkyní v tom, že obdobných kauz, kde se mísí alkohol nebo drogy ve vztahu k zákazu řízení, poslední dobou na území okresu přibývá. „Teď přes léto mi přijde, že to jde do extrému, že není týden, aby nepřišlo něco nového. Byť se vzhledem k trestním sazbám v zákoníku zdá, že je to poměrně bagatelní věc, tak při řetězení i tyto méně závažné věci narostou posléze do větších rozměrů. Spousta obžalovaných si neuvědomuje, že trestní zákoník nemá nepřebernou škálu trestů,“ reagovala Bukvová Mildeová. „Drogy nebo alkohol za volantem jsou hodně nebezpečná trestná činnost,“ zdůraznila státní zástupkyně.