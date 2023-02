„Pane soudce, když půjdu sedět do kriminálu, co se tím spraví? Vůbec nic. Jsem nemocný člověk a autem už teď nejezdím a nebudu,“ snažil se muž se 44 záznamy v rejstříku trestů obměkčit soud. Ten už ale v jeho případě neměl na výběr. „Obžalovaný si nedá říct, je to nepochopitelné. Vždyť za to samé byl v podmínce, předtím přišel z basy, kde byl za to samé, je to pořád dokola,“ poznamenal soudce.

Poslední šance

A takových případů je více. V prosinci 2022 zastavila u Horní Libchavy na Českolipsku policejní hlídka Jakuba Č. Devětadvacetiletý muž jim řidičský průkaz ukázat nemohl. Nedbal na platný soudní zákaz řídit jakékoliv motorové vozidlo. Opakovaně byl přistižen, že jezdil autem svého otce. Protože si „posypal hlavu popelem“ a předložil nové důkazy, Okresní soud v České Lípě ho za maření výkonu úředního rozhodnutí potrestal ještě shovívavě – ke 130 hodinám obecně prospěšných prací (OPP) vyslovil i zákaz řízení na dalších 12 měsíců.

„I když pracuje, má exekuce, výživné, takže by finanční trest byl nevymahatelný. Věznice jsou více než přeplněné. Nepodmíněný trest by měl efekt, ale chci věřit, že jste konečně přišel k rozumu. Pokud zákaz nebudete respektovat, tak to na vás dopadne. Je to vaše poslední šance,“ řekl soudce Vencl. Odsouzenému doporučil, aby ojetý vůz Opel Astra s otcem prodali, jelikož by ho sváděl k projížďce.

„Ve vsi, kde žijete, vás lidé znají a vidí, co děláte. Porušení tohoto zákazu by bylo vaší vstupenkou do věznice,“ varoval Jakuba Č. soudce a dodal, že muž má aktuálně v rejstříku trestů 6 záznamů a 5 přestupků.

Odsouzený nemá času nazbyt

Na hlavní líčení a rozsudek ihned navázal soud veřejným zasedáním, kde se musel zabývat nevykonaným předchozím trestem Jakuba Č. Z 280 hodin OPP odpracoval 210 hodin. U soudu se hájil tvrzením, že tehdejší zaměstnavatel nebyl seriózní a nevykazoval jeho práci řádně. „Myslel jsem si, že už jsem vše odpracoval. Určitě bych to rád napravil a vedl řádný život,“ řekl soudu.

Státní zástupkyně Veronika Klapková souhlasila s prodloužení lhůty k odpracování předcházejícího nesplněného limitu. „S ohledem na to, že se stará o otce, jsem pro možnost dovykonat trest, ale musí s probační a mediační službou komunikovat,“ uvedla v závěrečném návrhu.

Soud muži povolil ke splnění chybějících 70 hodin OPP lhůtu šesti měsíců. „Šest měsíců je maximum zákonné lhůty, počítá se vám ale už od prosince,“ varoval soudce. Jak prohlásil, odsouzený pak má povinnost plynule přejít k vykonání dalších sto hodin, které mu už dříve uložil soud v Mladé Boleslavi, a nakonec i k nejnovějšímu trestu.

Za řízení při zákazu hrozí trest odnětí svobody na dobu až dvou let, zákaz řízení až na deset let i peněžité tresty. Pracovníci justice potvrzují, že se v okrese najde stále dost lidí, kteří si z trestních příkazů, domluv, šancí v podobě alternativních trestů, pokut a sebraných bodů evidentně příliš vrásky nedělají. „Bylo by lepší, kdybychom za tyto přečiny hned mohli uložit třeba měsíční vězení, trestní politika státu je ale jiná,“ posteskl si soudce Milan Vencl.