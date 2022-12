Podnikavým mladým mužům ze severozápadu Čech hrozí v případě odsouzení rok až pět let vězení. Exstarostovi z Českolipska, pokud soud uzná, že řádně nehospodařil s obecním majetkem, pak až dvě léta odnětí svobody.

„Vyslechli jsme řadu svědků, prošli listinné důkazy i znalecký posudek a nyní i odborné vyjádření k němu. U takové věci se ale vyplatí důkladnost, proto jsem přistoupil ještě na zpracování revizního znaleckého posudku,“ komentoval odročení hlavního líčení samosoudce Pavel Kříž.

Podivný průzkum trhu

K nezákonnému jednání mělo podle státního zastupitelství docházet v roce 2019. Chvojka tehdy jako starosta oslovil Laitla, aby mu pomohl zpracovat průzkum trhu za účelem výběru firmy, která pro obec pokácí 21 kusů stromů, a aby zároveň zpracoval soupis potřebných prací. Dle žalobce v něm ale Laitl záměrně napsal větší průměry kmenů, nesmyslné položky nebo dražší technologie samotného kácení, které ale vzhledem k místu nebyly nutné. Vše kvůli zisku. S touto soupiskou oslovil jednu stavební společnost, která se ani kácením stromů nezabývá, a zároveň i obžalovaného Banoma. Žádal od nich cenové nabídky, na základě jeho podkladů. Nejnižší cenovou nabídku ve výši téměř 375 tisíc korun předložil Banom.

Zastupitelstvo Zahrádek ho pak vybralo jako zhotovitele díla a obec s ním podepsala smlouvu. Obžalovaný nelenil a na pokácení topolů se domluvil s místním subdodavatelem, kterému za rychlé vykácení dřevin vyplatil 20 tisíc korun. Obci Zahrádky ale podle smlouvy vyfakturoval těžbu dřeva (ve skutečné hodnotě 64 tisíc korun) na sumu téměř rovných 300 tisíc, i když jím uváděné práce ve skutečnosti nebyly provedeny. Obžalovaný Banom svůj účet ještě rychle v dodatku s obcí změnil, protože byl v insolvenci. Statisíce od Zahrádek vybral druhý den a užil je nezjištěným způsobem. Obci tak měli obžalovaní způsobit škodu 236 tisíc korun.

Hlavního líčení se nyní ani jeden obžalovaný osobně neúčastnil. Odmítali i u soudu vypovídat. Ladislav Chvojka při prvním stání tehdy ještě jako starosta uvedl, že se cítí nevinen. Advokát Alexandr Šoljak je spolu s dalšími dvěma kolegy názoru, že případ by neměl být řešen v trestní jednací síni, ale jako civilní spor. „Strany uzavřely řádnou smlouvu, dílo bylo provedeno a pak zaplaceno, a tak je to v pořádku,“ mínil obhájce Šoljak.

Kácení stálo zlomek sumy z faktury

Podle obžaloby byl Chvojka starostou obce velmi dlouhou dobu, měl zkušenosti, a to i s kácením stromů v katastru obce, a musel si být vědom, že vyúčtovávané položky a práce nebyly vůbec provedeny. Realitě neodpovídala ani skutečná hodnota těžby dřeva. Přesto dal pokyn k proplacení 300tisícové faktury. Stromy ve skutečnosti v aleji pokácel bez výškové techniky a dalšího vybavení a jen s pomocí traktoru jeden ze svědků v případu za zlomek ceny.

Svědek David Masopust uvedl, že v obci pracoval jako odborný lesní hospodář. „O stavu aleje jsem věděl, ale to, že se kácí, jsem slyšel, až když bylo hotovo. Nikdo z obce se mnou tu věc nekonzultoval,“ řekl profesionální lesník.

Obsáhleji vypovídal svědek Stanislav Potůček, který se 25 let zabývá těžbou a obchodem se dřevem a který si projednávané topoly odkoupil. „Ptal jsem se, jestli je těžba povolená. Na obci mně potvrdili, že je legální. Domluvili jsme se, že koupím jen dřevo, protože kdybych měl platit i kácení, tak by se mně to nevyplatilo,“ zavzpomínal Potůček s tím, že za dřevo platil 5 tisíc korun.

Ve čtvrtek byl jako svědek slyšen znalec stromů a lesnických prací Jan Hamerník, který pro obhajobu vypracovával odborné vyjádření k původnímu znaleckému posudku Tomáše Sochy, s nímž se v některých bodech rozcházel. Například podle něj bylo možné tyto stromy kácet jen po kusech, postupně, za pomoci lezců nebo plošiny. Na otázku státní zástupkyně, zda mu cena 299 tisíc korun přijde adekvátní, odvětil: „Mně to nepřísluší hodnotit, záleží, jaká byla nabídka a poptávka. Takové dílo mohu udělat i za 400 tisíc korun.“

Znalec Socha nestihl k hlavnímu líčení dorazit, proto dostane znovu slovo k připomínkám ještě u zřejmě posledního jednání soudu v únoru. Soudce souhlasil i se zadáním ještě revizního znaleckého posudku u expertů na České zemědělské univerzitě v Praze.