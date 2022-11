„Lidé by si měli u takového obchodování vždy vše prověřovat, neskočit na první lákavý inzerát, který zaujme atraktivní cenou. A dobře si rozmyslet, než někam do neznáma odešlou své peníze,“ doporučila státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

I když se v trestní jednací síni sešli všichni povolaní – senát, státní zástupkyně, tlumočník i tři advokáti, tři obžalovaní muži bez omluvy chyběli. Možná jde jen o pouhé „pěšáky“, i tak jim hrozí až deset let ve vězení. Nikdo z přítomných se proto prázdné lavici obžalovaných nedivil. Dva obžalovaní kupodivu potvrdili kdesi v Rumunsku převzetí obsílky k soudu v České Lípě, ale jen jeden z nich prostřednictvím českého advokáta souhlasil, že soud bude probíhat v jeho nepřítomnosti.

Nejstarší ze stíhaných Marius Grancea (38) byl už sice na evropský zatýkací rozkaz zatčen ve Velké Británii, ale po sdělení nejspíš fiktivního bydliště byl propuštěn na kauci a od té doby je nedostupný. „Tak to prostě v Spojeném království je a funguje. Neochota z druhé strany k lepší spolupráci je do očí bijící,“ posteskl si předseda senátu Pavel Kříž. Soud je zatím ve složité procesní situaci a bude potřebovat evropské zatýkací rozkazy a uvalení vazby na obžalované.

Podvodné inzeráty

Státní občané Rumunska Radu Dumitru (32), Alexandru Nicolaescu (29) a Marius Grancea se ve vzájemné spolupráci s dalšími doposud neustanovenými osobami zcela vědomě a úmyslně účastnili činnosti organizované zločinecké skupiny. Podle státního zastupitelství se zcela přesně jedná o zločin účasti na organizované zločinecké skupině, zločin podvodu a zločin padělání a pozměnění veřejné listiny. „Skupina působila na území České republiky, zejména v Praze, ale také v dalších státech Evropské unie,“ sdělila státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. „Poškození jsou z jedenácti zemí světa, z Evropy i mimo ni.“

Podle státní zástupkyně jejich trestná činnost spočívala v zadávání podvodných inzerátů na všechno možné zboží spíš za nižší ceny, než byly na trhu, aby své oběti rychle nalákali. „Je to poměrně různorodé. Standardně to byly například pronájmy bytů, hodně automobilů, ale třeba také zemědělské techniky,“ přiblížila státní zástupkyně. „Ceny vypadaly lákavě a komunikace probíhala klasicky: my vám pošleme to či ono, zařídíme to či ono, ale pošlete zálohu,“ řekla Bukvová Mildeová. Podle ní někteří poškození poslali zálohu i v řádech tisíců eur a část dokonce zaplatila i celou kupní cenu předem. Lidem, co tak učinili, se ozývali obvykle z pokaždé jiných e-mailových adres, z jiných falešných webových stránek. Leckdy zkoušeli získat od napáleného zákazníka ještě něco navíc, například u aut po nich následně chtěli zaplatit ještě neexistující přepravní náklady. K domluvě v elektronické poště využívali Google překladač nebo jen angličtinu.

Jak státní zástupkyně zmínila, tato trestná činnost probíhala od roku 2011 až dodnes. U soudu projednávané jádro je v obžalobě datované od léta 2016 do jara 2017. „Tehdy jsme po nich skočili a sebrali jsme je v Praze, byli ve vazbě, pak jsme je museli pustit, jelikož vazební lhůtu nebylo možné prodloužit. Zdržení v přípravném řízení způsobil právě velký počet poškozených ze zahraničí a s tím související agenda a její zpracování,“ uvedla.

Jeden z obhájců, Petr Novák, dění komentoval pouze tím, že je se zahájením věci u soudu spokojen: „Z procesního hlediska už to bylo potřeba, odklad by nebyl správný,“ podotkl Novák. Zahájené hlavní líčení má pokračovat v lednu.