V továrně byl pracant, před domácím napětím utíkal k alkoholu a obrázkům nahých dívek.

Okresní soud, ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Celé roky si liboval ve sbírání a sledování dětské pornografie, ale navíc kazil i školačku, která s ním žila ve společné domácnosti a brala ho jako nevlastního otce. Zkusil ji přimět k výrobě pornografie, když od ní požadoval nahé fotografie s odhalenými prsy, pohlavními orgány, s naznačenými sexuálními praktikami. Ještě závažnější bylo, že opakovaně za ní lezl do koupelny, kde ji, když nebyla její matka doma, hladil prsa a vagínu. Ke svým hanebným aktivitám také využil facebook přítelkyně, i ten se svou falešnou identitou. Není tak divu, že tomuto obžalovanému postaršímu muži z Českolipska, který kriminál ještě nepoznal, bylo před senátem Okresního soudu v České Lípě nesmírně úzko. Přestože jeho obžaloba stála na porušení dokonce šesti paragrafů a hrozil mu trest vězení do dvou do deseti let, ze soudní síně nakonec odcházel ještě s podmínkou. Soud přijal jeho prohlášení viny a odsoudil ho k úhrnnému trestu dvou let a šesti měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na čtyři roky.