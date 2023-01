Obžalovaný muž mohutné postavy přišel k soudu v maskáčových kalhotách a těžkých botách černé barvy. Zodpovídal se ze zločinu těžkého ublížení na zdraví, za který je ohrožen trestní sazbou od tří do deseti let odnětí svobody. Zároveň je stíhán i za přečiny výtržnictví a porušování domovní svobody. „Obžalovaný známého nejprve pronásledoval až do Komenského ulice, kde ho několika údery srazil k zemi, pak ho bil přesně nezjištěným předmětem hlava nehlava, šlápl na něj. Když se poškozený zvedl a chtěl zmizet v nejbližším domě, obžalovaný ho zase dostihl a opět srazil na zem a těžký útok pokračoval,“ konstatovala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

Jak upřesnila, spor vyvrcholil chvíli před půlnocí. „Čas víme díky kamerovému záznamu z místa, před kterým se napadení odehrálo. Jak obžalovaný poškozeného tluče, máme dokonale zachyceno. Ta zranění mohla být i fatální,“ řekla státní zástupkyně.

Když po poučení dostal prostor k výpovědi Tomáš H., neotálel a řekl, že se chce přiznat: „To je všechno pravda, souhlasím s tím, co je uvedeno v obžalobě. Je mi to líto, ale ujely mně nervy. Začalo to už ve věznici, kde jsme byli spolu v jednom oddíle,“ uvedl obžalovaný. Soud jeho prohlášení viny přijal. Na doplňující otázku státní zástupkyně tvrdil, že poškozeného tehdy řezal opaskem s kovovou přezkou.

Zaláskovaný

Podle znaleckého posudku má mít poškozený nárok na bolestné ve výši 134 tisíc korun. „Nárok na nemajetkovou újmu jsme zvýšili na 400 tisíc korun,“ sdělil soudu zmocněnec poškozeného Petr Kučera. Na svobodě je jeho klient omezen od 21. 7. loňského roku. V kauze byl nyní vyslechnut prostřednictvím videokonference s věznicí ve Stráží pod Ralskem. I přes obrazovku nevraživost mezi oběma aktéry zajiskřila i na dálku.

„Z toho útoku jsem utrpěl infarkt, z toho šoku,“ začal vypovídat poškozený. „Mám doživotně poškozený mozek, zaplaťpánbůh, že jsem to přežil. Trpím úzkostí, problémy mám se spaním, soustředěním, očekávám furt nějaký útok, vypadávají mi slova, mám nedůvěru i vůči nejdražší polovičce, k přítelkyni,“ zmiňoval poškozený Václav Š. Jednání obžalovaného spojoval s dřívějšími výhrůžkami manžela jeho přítelkyně. Fakt, že i přes tak nebezpečná zranění, která při napadení utrpěl, odešel z nemocnice, soudu vysvětloval tím, že se jeho přítelkyně ocitla na ulici a on jí chtěl být oporou. „Musel jsem, i když doktor říkal, že jsem v ohrožení života, ať si odchod hodně rozmyslím, ale byl jsem tak moc zaláskovanej,“ řekl skoro až pyšně a vztah rozebíral dál: „Jsme příbuzní. Jsme spolu šestý rok, jsme do sebe zamilovaný, chtěl jsem jí být nablízku, proto jsem hned z nemocnice na revers odešel.“ Na dotaz obhájce obžalovaného, jak mohl v takovém stavu přítelkyni pomáhat, odvětil: „Barča mě ani nenechala tahat žádné věci, chtěl jsem ji ale být nablízku.“

Seniora místo poklidné penze čeká 7,5 roku v cele. Celý život napadal ženy

Recidivista Václav Š., teď v postavení poškozeného, také senátu začal přednášet, že nesouhlasí s právní kvalifikací u obžalovaného. „Domnívám se, že skutek má být posuzován jako zvlášť závažný zločin vraždy. Šel s úmyslem mě zabít. Dupal mi na hlavu,“ poznamenal přes video výřečný muž, který, ač podmíněně odsouzen za krádeže, krást nepřestával a například vloni v červenci stihl sérii vloupání a krádeží do několika objektů na Českolipsku. Ukradl třeba v České Lípě i mincovník na veřejných toaletách. „Proslavil“ se ale spíš tím, že v centru České Lípy posprejoval osm domů zamilovanými vzkazy a srdíčky věnovanými Báře.

I přes přijetí prohlášení viny obžalovaného závěrečné řeči a rozsudek v úterý 10. ledna ještě nezazněly. Soud si vzal čas na prostudování lékařských zpráv nutných k rozhodování o nárocích na náhrady škody.