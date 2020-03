Samosoudkyně Blanka Fedorková v rozsudku konstatovala, že každý z nich je vinen. „Soud vycházel z doznání a důkazů,“ zdůraznila Fedorková a uložila jim nepodmíněné tresty odnětí svobody: Robertu R. 7 měsíců, Ivanu G. dva roky, Lukáši C., Patriku P. A Ivanu B. tři roky, všem ve věznici s ostrahou. Mají také povinnost nahradit způsobenou škodu. Po vynesení rozsudku se práva na odvolání vzdal jen Ivan G., ostatní si ponechali lhůtu, rozsudek tak zatím není pravomocný.

Všem byla přítěží jejich bohatá trestní minulost. „V poměrně krátké době se před soud vrací, trest tak musí být ve vyšší výměře,“ řekla Fedorková, přestože ocenila doznání a lítost, kterou obžalovaní vyjadřovali.

Jak vyplynulo z obžaloby, téměř všichni vždy krátce po návratu z výkonu trestu šli rychle do nové „akce“. V právě skončeném případu sérií vloupání brali vše, co jim přišlo pod ruku – od vložek do bot po peníze, elektroniku a kosmetiku, vyčíslenou na stovky tisíc korun. Svým řáděním od loňského jara do léta v ulicích okolí centra České Lípy nebo na Slovance způsobili velký poprask a obavy. Kradli i v Novém Boru a Kamenickém Šenově.

Nejvíce pozornosti vyvolalo vykradení firmy v českolipské Pivovarské ulici, kde měli obžalovaní ze skladu odnést spoustu krabic s parfémy a krémy v celkové hodnotě bezmála půl milionu korun. Podle advokáta Jana Riedla se skutek s kosmetikou naprosto vymyká těm ostatním. Především vyčíslenou škodou. „To je jediný bod, proti kterému brojíme,“ prohlásil Riedl. „Prodejní cena nesmí být cenou nereálnou,“ podotkl. Také podle dalšího obhájce Pavla Kolínského nebyla objektivně zjištěna výše škody a je přesvědčen, že byla účelově navýšena.

„Škoda 453 tisíc uváděná v prodejních cenách nemohla vzniknout,“ řekl Kolínský. Zpochybnil také odcizené množství parfémů. Podle obhájců i samotných majitelů firmy značka „José + Luciano“ nemá s exotikou nic společného, vymyslel ji Lukáš B. v roce 2015 podle svého a společníkova jména – „Pepa a Lukáš“.

„Přes úřad průmyslového vlastnictví jsme žádnou takovou nedohledali. Sto procent esence si vozím z ciziny a pak je tady rozmícháváme,“ sdělil jednatel poškozené firmy Lukáš B. U soudu vyšlo najevo, že s odbytem má firma potíž a výrobu už před časem utlumila. Svědkyně Barbora S., která ve firmě pracuje jako asistentka, uvedla, že postrádali 30 krabic.

Soudní znalec Ladislav Březina při výslechu konstatoval, že vycházel z toho, že se jedná o zahraniční originály. „Kdyby šlo o padělek, rozdíl v ceně bude diametrálně odlišný, odhaduji tak čtvrtinová cena, ale pravost a kvalitu by musela posoudit specializovaná laboratoř,“ podotkl Březina. Práva zareagovat využil obžalovaný Ivan G., který byl do svých 23 letech už desetkrát souzen. „Parfémy nebyly vůbec kvalitní, voněly jak nějaká žvejka,“ řekl zloděj.

Soud nakonec zamítl návrhy na doplnění dokazování a snahy o zjišťování skutečné hodnoty ukradené kosmetiky, která, jak se ukázalo, nepocházela z Itálie, ale byla vyrobena z čínských případně evropských, zejména francouzských ingrediencí. „Soud nehodnotí, zda je cena zboží přiměřená ani jaký má úspěch na trhu, z toho vycházet nemůže,“ dodala soudkyně Fedorková.