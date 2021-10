Otřesný případ, kvalifikovaný jako zločin týrání zvířete, uzavřel Okresní soud v České Lípě. Na lavici obžalovaných usedla matka dvou malých dětí, teprve pětadvacetiletá drobná žena z Českolipska. Vloni nepochopitelně selhala, když vědomě na dlouhé týdny zamkla dva psy v bytě, z něhož se odstěhovala. Z dvojice domácích mazlíčků sice mladší přežil, ale jen díky tomu, že se krmil mrtvým tělem staršího zvířete. Obžalovaná měla psy společně se svým partnerem v domácnosti, v pronajatém bytě 2+kk. Jak zaznělo u soudu, jednalo se o asi tříletou, hnědobílou čistokrevnou fenu středně velkého plemene stafordširský bulteriér a teprve roční fenu křížence staforda a pitbulteriéra černobílé barvy.

„Z bytu v panelovém domě v Novém Boru se odstěhovala a zvířata zanechala v bytě uzamčené týdny. Tam neměla po dlouhou dobu jídlo, přístup k vodě, žádnou péči. Zvířata prožívala neskutečné fyzické a psychické utrpení, hynula ve vlastních výkalech,“ popsala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

„Psi úplně rozcupovali zařízení bytu, až do výšky byly poškrábané zdi, jak chtěli z pasti ven,“ podotkla.

Kostru stafordširského bulteriéra vyšetřovatelé poslali na zkoumání. „Z ostatků nebylo možné už určit příčinu smrti, ale bylo z nich jasné, že fenu ohryzala ta druhá, nejspíš jen díky tomu přežila,“ řekla státní zástupkyně. Podle ní se něco takového nesmí stávat: „Člověk má závazek a odpovědnost za to, co k sobě připoutal.“

Nejprve byl z bytu slyšet psí štěkot, uvězněná zvířata dělala hluk. Sousedé, kteří si na štěkot a křik v domácnosti obžalované stěžovali už v minulosti, tam chodili bušit na dveře, zvonit, ale nikdo jim dlouhodobě neotvíral. Podle státní zástupkyně trvalo obžalované zhruba měsíc, než se do bytu vrátila, aby po spěšném vystěhování uklidila. Ale to, co spatřila, jí od práce odradilo a zase z bytu utekla. „Na vyklízení a úklid nejspíš neměla žaludek. Ten neskutečný nepořádek, co tam byl, včetně ohryzané kostry tam nechala,“ řekla Bukvová Mildeová. Jak vysvětlila, majitel bytu o jejím přestěhování nevěděl, jelikož měla smlouvu, která ještě byla platná. Byt otevřel až 30. 12. 2020, a když zjistil v jakém je stavu a našel kostru psa, zavolal policisty.

„Já takové jednání tvrdě odsuzuji. Dopouštět se zločinů na dětech, seniorech, a právě na zvířatech je velmi zbabělé, jelikož nemají moc šancí, jak se bránit,“ prohlásila státní zástupkyně a upozornila, že obžalované hrozil po zpřísnění trestů za zločin týrání zvířat trest odnětí svobody v délce od 2 do 6 let. Soudu navrhla pro dosud netrestanou ženu ještě podmíněný trest dva roky vězení s výkonem odloženým na zkušební dobu dvou let. Tento trest také senát ve svém rozsudku akceptoval.

Obžalovaná využila institutu prohlášení viny, což znamená, že soud již nemusel provádět dokazování.

„Cítím se být vina, souhlasím s popisem skutku v obžalobě a souhlasím s navrženou právní kvalifikací,“ odpovídala na předepsané otázky předsedkyni senátu obžalovaná žena. Ovšem pochody svého myšlení a chování nebo pohnutky ani u soudu neobjasnila. Jediné slovo neřekla, ani když k tomu dostala před vynesením rozsudku možnost. Jak z jednání vyplynulo, obžalovaná nyní žije s dětmi jinde na Českolipsku, má zaměstnání, a dokonce hradí za bývalého partnera exekuce.

„U viny není pochyb, u stanovení trestu je ale možné jít pod dolní hranici trestní sazby,“ řekl její obhájce Svatopluk Čech s tím, že u jeho klientky navrhuje trest o rok kratší. „Vede řádný život, stará se o děti, a dokonce hradí ze skromných příjmů exekuce bývalého manžela, šlo o nevysvětlitelný exces,“ apeloval na soud advokát.

„Bylo to ošklivé a kruté,“ uvedla závěrem předsedkyně senátu Alena Procházková. Podle ní už ale výrok o vině není potřeba odůvodňovat, protože už prohlášení viny padlo. „Dál už neřešíme popis skutku, ale jen trest. Ten senát uložil jako nejmírnější možný. S ohledem na okolnosti, způsob a následky skutku mohla být zkušební doba až pětiletá,“ přiblížila soudkyně.

Odsouzená i státní zástupkyně se ještě v soudní síni vzdaly práva na odvolání a rozsudek nabyl právní moci. „Stačí, aby během následujících dvou let provedla cokoliv nepřípustného nebo nezákonného a s největší pravděpodobností skončí za mřížemi věznice,“ varovala státní zástupkyně.