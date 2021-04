Nehoda se stala loni 20. září před čtvrtou hodinou ranní na silnici II/263 v Žandově. Za volantem automobilu VW Golf byl 25letý Miloslav Loos. V úterý 27. dubna si u Okresního soudu v České Lípě vyslechl obžalobu a poté i rozsudek za usmrcení v nedbalosti – 6 měsíců odnětí svobody s odkladem na 24 měsíců.

Miloslav Loos souhlasil s obžalobou, s popisem, jak se nehoda stala, a prohlásil svoji vinu. Soud tak upustil od obšírného dokazování. „Vážení pozůstalí, moc mě mrzí, co se stalo, a v životě si to neodpustím,“ řekl Loos u soudu směrem k rodině usmrceného muže.

„Soudní znalec dospěl k závěru, že i při zachování běžné opatrnosti nebylo možné této dopravní nehodě zabránit. Poškozený zalehl celý jízdní pruh a soud by měl zvážit také jeho spoluvinu,“ zmínil ještě předtím advokát obžalovaného Petr Sigmund. Obžalovaný i poškozený byli podle něj v nesprávný okamžik na nesprávném místě. S tím se ve své řeči ztotožnila i soudkyně Zuzana Bohatá Koldovská. Přijala také žádost obhájce, aby jeho dosud zcela bezúhonného klienta netrestala ještě ročním zákazem řízení, který navrhoval státní zástupce. „Zákaz činnosti by zasáhl do jeho pracovní schopnosti, celá rodina je závislá na dopravě, autobusová doprava v jeho obci prakticky chybí,“ apeloval Sigmund.

Jak konstatoval státní zástupce Michael Dostál, obžalovaný se nevěnoval plně řízení vozidla, nepřizpůsobil viditelnosti a okolnostem jeho rychlost. V obžalobě popsal rozsáhlou škálu těžkých zranění, který rozjetý automobil lidskému tělu způsobil: „Bezprostřední příčinnou úmrtí poškozeného byla mnohočetná poranění kostry a vnitřních orgánů,“ uvedl Dostál. Potvrdil, že obžalovaný před jízdou nepožil alkohol ani drogy. Bezúhonný byl jako řidič i jako občan.

Průběh nehody zkoumal znalec a tragédii zaznamenala také bezpečnostní kamera. „Nahrávku jsem si přehrávala mnohokrát,“ upozornila soudkyně Bohatá Koldovská s tím, že je zřejmé, že porušení povinností nebylo jen na straně řidiče, ale i oběti nehody. Poškozený měl v krvi vysokou míru alkoholu a na vozovce vytvořil nepředvídatelnou překážku. „Na hranici osvětlení a tmy si lehá bezdůvodně do jízdního pruhu podélně, za tři a půl minuty tudy projíždí obžalovaný,“ přiblížila soudkyně. Současně nastínila, že obžalovaný nejel v obci předepsanou rychlostí. „Asi si říkal, že v tu dobu tam nikdo nejezdí. Z kamerového záznamu je zřejmé, že ležícího neviděl, ani nebrzdil. Zákon ovšem nerozlišuje den a noc,“ uvedla soudkyně a dodala, že vyhnout se postavě ležící na silnici by nebylo úspěšné nejspíš ani při dodržení 50 km/hodinu.

Chtějí statisíce

Právní zástupce poškozených Jiří Hudec neuspěl s požadavkem, aby trestní soud rozhodl o jejich nárocích. „Je na místě, aby soud uznal minimálně polovinu nároků, neboť pokud by byli poškození odkázání na občanskoprávní řízení, pak by museli vést několikaletý spor s pojišťovnou o vyplacení nároku,“ uvedl Hudec.

Jeho klienti se přihlásili s nároky za nemajetkovou újmu ve výši 600 tisíc korun. Nároky soudkyně nechtěla poškozeným upírat, ale podle ní se v tomto případě nejednalo o úmyslnou trestnou činnost, a je proto povinností pojišťoven škody vypořádat: „Míč je na straně pojišťovny,“ prohlásila Zuzana Bohatá Koldovská.