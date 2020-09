Třetí z party, do jara zaměstnanec firmy Václav Š. z Mimoně (1973), před zasedáním soudu nečekaně zemřel. Podle soudu není pochyb, že byl iniciátorem krádeží kvůli svým finančním problémům. Jeho trestní stíhání bylo kvůli úmrtí pravomocně zastaveno. Výpověď, kterou dříve učinil před vyšetřovateli, ale mohla být v procesu využita.

Státní zástupce Jakub Fejfar před rozsudkem uvedl, že se skutek stal podle obžaloby. Ocenil částečné doznání Michala K. Přestože kradl bez ohledu na své podmíněné předchozí odsouzení, navrhl mu státní zástupce trest 200 hodin obecně prospěšných prací, s čímž soud souhlasil. Pro Marcela H. požadoval státní zástupce podmíněný trest v délce 20 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců. Soudce mu trest zmírnil na 18 měsíců se zkušební dobou 20 měsíců. „Zatím byl bezúhonný, trest je tedy výchovný,“ podotkl samosoudce Milan Vencl.

Oba muže ale odsoudil k úhradě škody ve výši přes 224 tisíc korun. „Jelikož třetí z nich zemřel, na splnění povinnosti se musí domluvit oni dva,“ dodal soudce Vencl.

Zloděj ve firmě pracoval

Okradený podnikatel Herbert Srubek, který se specializuje na zpracování vinných sudů do podoby unikátních bytových doplňků a nábytku, se raději z Mimoně se svou provozovnou odstěhoval jinam. „Nenapadlo mě, že by se mi tohle mohlo stát,“ řekl. Selhání jeho prakticky jediného stálého zaměstnance pro něj bylo obrovským zklamáním.

Podle žalobce se případ odvíjel tak, že muži v lednu až únoru letošního roku pronikli do areálu firmy, od nějž měl Václav Š. klíče. Z haly postupně odcizili desítky dřevěných sudů od červeného i bílého vína o objemu 225 nebo 150 litrů. Sudy měly vysokou hodnotu, nejčastěji kolem pěti tisíc korun, ale také až 22 tisíc korun. Později část těchto sudů rozprodali pod cenou.

„Je těžké sehnat vůbec někoho, kdo se sudy obchoduje, jsou drahou a spolehlivě vyhledatelnou věcí,“ poznamenal soudce Vencl. Část sudů se proto podařilo podnikateli vyhledat a policisté je zabavili, například u obžalovaného Marcela H., nebo v Žamberku. Podle obžaloby způsobili škodu ve výši přes 327 tisíc korun. Hodnota nalezených a vrácených sudů pak byla ze sumy k náhradě škody odečtena.

„Mrzí mě, že to takhle dopadlo. Václav byl můj kamarád, vyprávěl mi, že má velké dluhy, že se z nich nemůže vyhrabat, tak jsem se mu snažil pomoci. Řekl, že má nějaké sudy a jestli o někom nevím, kdo by je koupil,“ vypovídal Michal K. „Neměl jsem z toho nic.“ A opakoval, že sudy nebrali v hale, ale vedle ní, což však vyvrátil majitel firmy. „Veškeré sudy jsme skladovali v hale, nanejvýš nějaký měli na dílně, nikdy venku,“ řekl Srubek. Zloději několikrát po setmění neskladné a těžké sudy naložili do dvou dodávek až jich odvezli přes 50 kusů. Václav Š. jim prý tvrdil, že je spolumajitelem sudů, což byla lež.

Poškozený majitel vypověděl, že s použitými sudy od vín obchoduje v celé ČR prakticky jen on. Dubové nebo akátové sudy nakupuje zejména ve Francii, Španělsku a Portugalsku. „Sudy přesně eviduji, jediným podezřelým byl můj zaměstnanec, kterému jsem věřil. Řekl mi, že to byl jeho zkrat, popsal, jak sudy prodal. Že měl finanční problémy, jsem věděl a snažil jsem se mu i pomoci,“ zmínil Srubek.