V procesu, který začal 28. května, je u obžalovaných – většinou mladých lidí – zarážející absence základního právního povědomí i finanční negramotnost. Stejně jako skutečnost, že v případě přiznání úvěru je o většinu peněz připravili zprostředkovatelé.

„Zjistil jsem, že všichni obžalovaní byli dotlačeni policií, aby tak vypovídali. Co je v obžalobě, není pravda,“ nepřekvapil hned po začátku procesu svým vystoupením Štefan P. (1985) z Nových Zákup, který byl už patnáctkrát soudně trestán. I nyní ho přivezla eskorta z vazební věznice, tentokrát se ale před senátem neprojevoval. Podle vyšetřovatelů a obžaloby to byl právě on, kdo vytvořil tento „byznys s chudobou“. Pomáhat mu měl Ondřej B. (1994) z České Lípy.

Podle státní zástupkyně Barbory Bukvové Mildeové oba dva kořistili z úvěrů, které budou splácet ostatní obvinění, značné částky jako odměny za zprostředkování. „Takové ziskuchtivé jednání hodnotím jako vysoce zavrženíhodné, oba věděli, že se ostatní obvinění v naprosté většině nacházejí v tíživé sociální situaci, které využili ve svůj vlastní prospěch,“ prohlásila státní zástupkyně.

Většina z obžalovaných se spolehla na své advokáty a jednání nesledovala. Neslyšela tak další smutné příběhy. Obžalovanou Renátu G. (1973) museli předvést policisté. Její smůla začala v Teplicích, kde náhodně zastavila u muže, který nabízel úvěry. I jí nabídl možnost získat úvěr. Přesvědčil ji, že má známou v bance a že všechno proběhne legálně. Na místě se dohodli na půjčce 200 až 300 tisíc a muž si řekl o odměnu sto tisíc, s čímž souhlasila.

„Říkal mi, že nemám nic říkat, že bude mluvit sám,“ popsala s tím, že úřednice se ptala, jakou částku chtějí, do toho se prý vložil zprostředkovatel se slovy, ať zkusí zadat 500 tisíc. „Paní řekla, že to vyšlo, že úvěr byl schválen. Protestovala jsem, že je to moc velká částka, ale on mě přesvědčoval, ať to vezmu.“

V bance jí dali vybrat, jestli chce peníze nechat na účtu nebo vybrat. Tehdy ji neznámý muž zase přesvědčil, že má vybrat 495 tisíc, a zase poslechla. Nasedla k němu do auta a on jí slíbil, že ji vezme na nádraží. Když tam přijeli, otevřel přihrádku a viděla, že tam má zbraň, proto se bála. Když jí jel vlak, vytrhl jí peníze z ruky a nechal jí jen 50 tisíc korun. V době žádosti o úvěr nebyla nikde zaměstnaná.

„Mluvila jsem pravdu, úvěr splácím, ten muž, ta osoba se kterou jsem byla v bance, sedí tady,“ řekla Renáta G. A ukázala na Štefana P. Ten lákal na úvěr včetně potvrzení o příjmu i obžalovanou Petru H. (1999) s tím, že ho zařídí u pobočky v Mimoni. I jí instruoval, co má říkat. Tentokrát ale půjčka nevyšla. „Byla jsem nakonec ráda,“ uvedla Petra H. A dodala, že zprostředkovatel by si nechal 300 tisíc korun za údajné starosti, které s případem měl. S ohledem na svou tíživou situaci s tím souhlasila. Věřila mu i lež, že vše je naprosto legální.

Před soudem měla slovo i Dorota F. (1979), která také úvěr nedostala, přesto za podíl na podvodném jednání čelí trestnímu stíhání. Původně vůbec nesháněla úvěr, ale zajímala se jen o zprostředkování práce. Neznámý muž jí práci slíbil, ale navlékl to tak, že nejprve je potřeba zajít do banky. Přišel s ní i další obžalovaný, Ján F. (1976), který rovněž Štefana P. v soudní síni označil: „Ani nevím, odkud ten chlap byl, ale je to on,“ ukázal na Štefana P. Jak popsal, byl tím mužem, co mu nabídl práci v Praze, v ostraze. Jeho podmínkou údajně bylo, že si musí vzít úvěr, aby měl na ubytování a stravování. „Sliboval, že zařídí práci a o vše se postará. A z úvěru chtěl polovinu,“ sdělil Ján F.

Obžalovaní si úvěry sjednávali u banky Moneta Money Bank. Falešná potvrzení o zaměstnání a výši čistého příjmu měli nejčastěji od společností jako Škoda Auto, Mahle Behr, AAH Czech nebo Trenkwalder. Falzifikáty opatřil Štefan P. Hlavní líčení bude pokračovat v polovině července.