Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové jel obžalovaný v osudný den v autě Kia Picanto se svou ženou, kterou v lesním úseku mezi Mařenicemi a Drnovcem u Cvikova ochromil paralyzérem, poté nechal vůz sjet ze silnice mimo vozovku, kde narazil do silného smrku. „Následně mělo dojít k polití vozidla benzínem a jeho zapálení. Žena byla ochromena, dle znaleckých posudků v tu dobu ještě žila,“ řekla státní zástupkyně s tím, že nepochybně vnímala, co se kolem ní děje.

Téměř tříhodinový proslov obžalovaného, kdy mluvil velmi tiše, zabíhal do neskutečných detailů z osobního života manželů, dělal pauzy, otíral si slzy, komentovat nechtěla. „Určité výpovědi učinil už v přípravném řízení, pokud se od té dnešní budou lišit, měly by být čteny,“ naznačila státní zástupkyně.

Vinu odmítá

Obžalovaný muž obvinění z drastického usmrcení své manželky nepřipouštěl. Evidentně vsadil na tajemného vyděrače a násilníka. „Zkolaboval jsem ve věznici, asi jak jsem v obžalobě našel nesrovnalosti… Je mi to všechno líto, některé věci nechápu ani dodnes,“ začal obžalovaný svůj řečnický maraton.

V nezřetelném vyprávění sdělil, že byl vydírán údajnými pornografickými snímky, napadán neznámým násilníkem, který od manželů žádal peníze. Žádné osoby nedokázal popsat. Uvedl, že jeho žena byla znásilňovaná a vydíraná neznámými lidmi. Naznačoval určité manželské a partnerské vztahy, problémy i souvislost s jeho odsouzením za dopravní nehodu, kdy těžce zranil německého turistu a ujel. V roce 2019 byl za ni odsouzen v České Lípě k nepodmíněnému trestu 15 měsíců a blížil se čas jeho nástupu k výkonu trestu.

Dopravní nehoda u Cvikova byla vraždou, muž měl v autě nechat uhořet manželku

Podle jedné z jeho dřívějších výpovědí před vyšetřovateli manželka nezvládala představu, že by se musela starat o jejich synka během měsíců, kdy by byl ve vězení, a proto naplánovala sebevraždu v autě. „S tím nápadem přišla manželka, věděla, že se dokážu o syna postarat lépe. Asi jsem ji nepřemlouval, aby to nedělala,“ uvedl. Diametrálně odlišnou výpověď přitom učinil při prvním hlavním líčení ve čtvrtek. „Plánovanou sebevraždu jsem si vymyslel. Mně to připadalo jako nejjednodušší řešení, že tím všechno vyřeším. Myslel jsem, že to vyjde a nebudu muset nic vysvětlovat, odpadlo by vyšetřování,“ reagoval na otázku soudkyně.

Vraždu z 20. října 2021 nyní svaloval právě na neznámého, ozbrojeného muže, který měl poškozené, ale i jemu déle vyhrožovat a požadovat peníze. „Kdosi po ní chtěl peníze, řekla, že nemá, vyhrožoval, asi měl i zbraň. Omlouvala se mi, že tohle nechtěla. Měla problém, které si chtěla vyřešit sama,“ tvrdil mimo jiné Pavel N.

Žalobkyně byla vůči novému prohlášení dotyčného zdrženlivá. „Před soudem budou činěny jednotlivé důkazy. A verze obžalovaného s třetí osobou? Obžaloba byla podána na něj, dle obžaloby žádná třetí osoba nebyla, ale konečné rozhodnutí bude mít soud,“ reagovala Pazderková. Podle svých slov pro něj bude navrhovat 25 let vězení.

Jezdil i přes zákaz

Státní zástupkyně obžalovala Pavla N. kromě vraždy i z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože jezdil, i když měl soudem nařízený zákaz řízení motorových vozidel. Ostatně k tomu se během odpolední části výslechu doznal. Vinu za smrt své ženy však popřel. „Můj klient se domnívá, že zločin spáchala třetí osoba, která dosud nebyla identifikována. Proto k tomuto bodu budeme navrhovat stažení obžaloby,“ uvedl advokát Marek Sovička.

Seniora místo poklidné penze čeká 7,5 roku v cele. Celý život napadal ženy

Auto, ve kterém oběť uhořela, jí muž prý dal, aby jezdila, když on po soudním zákazu nesměl. Paralyzér zakoupil po dohodě s manželkou v Liberci. Malé auto, v němž se 20. října našlo lidské torzo, mělo po nárazu do smrku zdeformovaný předek a zničily ho plameny. Kriminalisté brzy zjistili, že jde o ženu z nedaleké obce. Okolnosti neštěstí provázely od počátku mnohé nesrovnalosti. Na lesní cestě chyběly stopy po výraznějším brzdění, automobil by musel ze silnice poměrně výrazně zatočit, aby projel až ke stromu, do kterého čelně narazil. Kriminalisté proto zadali posudky znalcům, a jejich závěry ukazují, že auto začalo hořet v jiné části, než by odpovídalo nárazu do stromu. Podezřelému Pavlovi N. sdělili obvinění 12. listopadu 2021.

Hlavní líčení bude v Liberci pokračovat 19. ledna.

U soudu v Lípě lhal a kamufloval

Obžalovaný z vraždy Pavel N. byl v roce 2021 po opakovaném procesu odsouzen za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci k 15 měsícům vězení nepodmíněně. Život mu změnil 6. srpen 2018, kdy na silnici mezi Mařenicemi a Cvikovem s elektromobilem, dodávkou značky Mercedes-Benz Vito, srazil německého turistu. Poškozený přežil střet jen shodou šťastných okolností. Pavel N. přejetého muže nechal bez pomoci a ujel. O závažné nehodě, ke které přiletěl i vrtulník, aby odvezl těžce zraněného muže do liberecké nemocnice, věděli rázem všichni místní i chalupáři, obžalovaný ale v soudní síni dělal, že o tom nevěděl a že si přejetí chodce vůbec nevybavuje. Proti prvnímu rozsudku z 16. 6. 2020 se odvolal on i státní zástupce a krajský soud vrátil případ prvoinstančnímu soudu, který uskutečnil přímo na místě kolize důkladný vyšetřovací pokus, rekonstrukci průběhu a okolností dopravní nehody. Vznikl i podrobný znalecký posudek.

Otec měl holčičku na noc svazovat. Za násilí na dceři stojí s partnerkou u soudu

„Dopravní nehodu způsobil v důsledku nepřiměřené a riskantní jízdy, ale uběhla již delší doba a dosud byl bezúhonný, proto je trest ještě při samé spodní hranici sazby. Takový řidič, co ujede od zraněného, nemá na silnici co dělat,“ prohlásila samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská. „Bezprostředně po dopravní nehodě sám neutrpěl žádná zranění, která by mu bránila v poskytnutí pomoci. Nezajímal se o zdravotní stav chodce a ujel. A pak neříkal pravdu,“ zdůraznila soudkyně.

Muž se ke způsobené nehodě nepřiznal, ale kriminalisté ho po několika dnech vypátrali. Při nárazu do Němce ulomil venkovní zrcátko, rozbil přední světlomet, jehož úlomky také pomohly k jeho odhalení, na karoserii zůstaly i promáčkliny. Malér začal kamuflovat a zaměstnavateli vysvětlovat jako poškození od větví stromů. „Nějak jsem zazmatkoval,“ řekl.