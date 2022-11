Obžalovaný Štrynek nepopíral kradení, ale jen to, že by se v obchodě strkal s obsluhou. Přestože tato okolnost na kvalifikaci konkrétního přečinu krádeže nic neměnila. Soud tak jeho prohlášení viny nemohl přijmout a případ projednal běžným způsobem. Obžalovanému Štrynkovi místo 6 měsíců vyměřil 12 měsíců ve věznici s ostrahou. A to i když státní zástupkyně navrhla nepodmíněný trest „jen“ v délce osmi měsíců.