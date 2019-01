Liberecký kraj - Není podnikání jako podnikání. Asiaté, především občané Vietnamu jsou čím dál častěji v hledáčku Celní protidrogové jednotky. Právě Vietnamci se čím dál častěji podílejí na výrobě a prodeji lehkých i tvrdých drog v České republice.

Téměř tři a půl kilogramu efedrinu pod sedačkou spolujezdce. Tolik našla mobilní hlídka Celní správy ve voze nedaleko Hrádku nad Nisou zhruba před dvěma týdny. Ilustrační foto. | Foto: Celní správa

Marihuana zůstává na výsluní

„Nejrozšířenější a nejoblíbenější látkou je marihuana. Z tvrdých drog hraje prim v rámci Libereckého kraje jednoznačně pervitin," vysvětluje Lucie Schovánková, vedoucí K-center a terénních programů v Libereckém kraji. Její slova potvrzuje i mluvčí Celní správy Jiří Nejedlý. „Obecně je majoritní stále pěstování marihuany ve velkopěstírnách. Podílí se na něm především skupiny osob vietnamské národnosti, které se rovněž zabývají dovozem pěstitelských technologií převážně z Nizozemska a Velké Británie. Část vypěstované marihuany bývá určena pro domácí trh, většina produkce z těchto velkopěstíren směřuje do zahraničí, zejména do Německa a dalších zemí západní Evropy."

Jednoznačně nejrozšířenější tvrdou drogou zůstává pervitin. Rovněž na jeho výrobě se čím dál častěji podílí cizinci. Především jde o výrobu ve vyšším objemu. „Tuzemští výrobci vyrábí hlavně v malých domácích laboratořích. Stále častěji ale dochází k produkci pervitinu ve vyšším objemu, na kterém se podílí organizované skupiny osob původem z Vietnamu nebo Albánie. Pervitin se vyrábí většinou z léčiv obsahujících pseudoefedrin dovážených hlavně z Polska. Droga je určena zejména pro domácí trh, menší část produkce je určená pro vývoz do zahraničí, mimo jiné do Německa," dodává Nejedlý. Ten zároveň upozorňuje, že nabývá na oblíbenosti „drogové turistiky," kdy si do asijských výroben na severozápadě Čech jezdí právě Němci pro pervitin.

Kilogramy léků končí u cizinců

Klasický řetězec vypadá takto: Jedna osoba nakoupí léky obsahující pseudoefedrin v Polsku. Ta někdy až kilogramy tablet převáží přes státní hranici do výroben v České republice. „V poslední době zachytili liberečtí celníci také významné množství efedrinu, tedy dalšího významného prekurzoru pro výrobu pervitinu v České republice," doplnil mluvčí Celní správy.

Sever zůstává konzervativní

Libereckému kraji se naštěstí zatím vyhýbají nebezpečné zahraniční trendy v podobě syntetických drog vyráběných například z benzínu či červené rtuti. „K designer drugs, tedy syntetickým drogám vyráběným na zakázku, se na Liberecku běžní uživatelé či experimentátoři nedostanou, drogová scéna tu zůstává hodně konzervativní. Týká se to i fentanylu, o kterém ale víme, že se v rámci České republiky vyskytl," řekla závěrem Schovánková.