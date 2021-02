Více jak 4 roky zažívali neskutečné utrpení rodinní příslušníci s psychicky narušenou ženou, než jejich problém vyřešil strážník svým vytrvalým přístupem.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

Jak informovala mluvčí Městské policie v České Lípě Eva Vlastníková, na to, že v rodině není něco v pořádku narazil při řešení přestupku v panelovém domě, kde rodina bydlela. O nemocnou matku (65 let) se snažila starat jen dcera (40 let). Vůči dceři se matka chovala násilnicky, ale hlavně jí působila celkové psychické vyčerpání.