Zlé rodinné vztahy urovnávali strážníci na sídlišti Sever v České Lípě. S nezvanou návštěvou svého agresivního a opilého syna si tam nevěděla rady žena, a proto požádala o příjezd hlídky městské policie.

„Už jenom telefonát k nám způsobil, že synek pochopil, jak je nevítaný, a sám z bytu odešel. Strážníci pak mluvili jen se ženou, k níž se syn vloudí několikrát do roka a nechová se tak, že by s ním chtěl někdo trávit čas,“ sdělila mluvčí strážníků Eva Vlastníková. Strážníci rozčilené a vystresované matce poradili, co všechno může udělat, pokud se bude cítit v ohrožení.