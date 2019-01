„El Paso!" Jméno texaského města ležícího na řece Rio Grande na jihozápadě Spojených států amerických znamená v přeneseném významu u nás loupežné přepadení se zbraní v ruce. Zažili ho v útrerý v poledne ve Smržovce.

„Už prý něco tušila, když mladík přišel do směnárny dopoledne. Duchapřítomně si pak otevřela na chodbu dveře a připravila únikovou cestu pro případ, že by se její předtucha vyplnila," konstatoval starosta Smržovky Marek Hotovec. Mluvil s manželem přepadené pracovnice z místní směnárny.Je možné, že si takovou reakcí zachránila žena život. Nikdo totiž nemůže vědět, zda byla střelná zbraň, kterou držel v ruce, pravá a zda by ji neváhal použít. V úterý krátce před polednem ve Smržovce přepadl směnárnu na náměstí T. G.Masaryka lupič.

Mladík s kapucí do čela se zaměstnal vydanými penězi natolik, že se padesátileté ženě podařilo dveřmi vyklouznout. On vzal peníze a utekl. Jak se Deníku podařilo dále zjistit, místo si šel skutečně nejdříve obhlédnout a obsluze řekl, že si jde na parkoviště do auta pro peněženku. Policisté po něm pátrají. Věc vyšetřují jablonečtí kriminalisté.