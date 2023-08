Přestože mu hrozil trest vězení od tří do deseti let, odsouzen byl nakonec podmíněně na rok a půl, zkušební dobu mu soud určil ve stejné délce. Také musí zaplatit zdravotní pojišťovně téměř 40 tisíc korun za léčení poškozeného, ten se s žádnými nároky nepřihlásil.

Pravomocný verdikt se zcela shodoval s tím, jaký soudu navrhoval státní zástupce Libor Šuráň. Podle něj obžalovaný jednal v nepřímém úmyslu a přiměřený je proto ještě výchovný, podmíněný trest. „Je zcela bezúhonnou osobou, naopak poškozený měl problém se zákonem vícekrát a vůči obžalovanému se dopouštěl agresivního a protiprávního jednání, což toho ovšem neopravňovalo, aby při partnerské hádce vzal do ruky nůž a způsobil mu zranění,“ komentoval státní zástupce s tím, že závažnost zranění popsal znalec jako bodnou ránu v hrudníku vpravo délky 2,5 cm, umístěnou v pátém mezižebří v zadní podpažní čáře, pronikající do pohrudniční dutiny s protětím zadní hrudní tepny a nabodnutím pravé plíce těsně pod poplicnicí.

Jak při hlavním líčení zaznělo, poškozený po zranění odešel předčasně z nemocnice na revers, svému dosavadnímu příteli se nesnažil ani svědectvím pomoci, nespolupracoval ani s policisty. „Lituji toho, co se stalo,“ pronesl rozrušený Pavel v posledním slovu. Druhého Pavla prý už od osudné oslavy nepotkal. „Už jsme se neviděli, nevím, kde se v současné době zdržuje,“ řekl na dotaz soudu obžalovaný. Jeho obhájce Jiří Cehák sdělil senátu, že skutek se stal, ale poškozený jeho klienta zneužíval. „Případ byl velice nešťastný a jen kvituji, že soud rozhodl se zohledněním všech okolností, které jsou důležité to znamená mimořádnost této situace osoba pana obžalovaného,“ řekl Deníku Cehák.

Muži spolu byli asi tři roky, mladší na domácnost nepřispíval, přítele občas bil, ostatně už měl osm záznamů v rejstříku trestů, poznal vězení. Navíc příteli zahýbal, vztah střídavě udržoval ještě se ženou. Obžalovaný přesto pro něj naplánoval narozeninovou oslavu a připravil pro ni chlebíčky, bramborový salát a řízky. Nejprve spolu jedli a popíjeli tvrdý alkohol, pak se začali hádat.

Obžalovaný do protokolů přiznal, že žárlil a nelíbilo se mu, když si jeho přítel v době oslavy dopisoval se ženou, s níž měl sexuální vztah. „Nelíbí se mi to. Já se mu snažil udělat hezký den a on si psal s ní. To mě rozzlobilo,“ uvedl.

Následoval křik, nadávky, výčitky, přemlouvání. Situace vygradovala bodnutím, když se oba aktéři přesunuli z pokoje do předsíně a poškozený hodlal domácnost opustit. Obžalovaný si osudný okamžik prý příliš nepamatoval, domýšlel se, že mu přítel možná na nůž naběhl což ale znalec odmítl s tím, že se jednalo o jasné bodnutí. Vyšetřovatelům nebyl obviněný Pavel schopen odpovědět, kde se v jeho ruce vzal použitý nůž. Poškozený měl v době, kdy se zločin stal, v krvi 2,67 promile alkoholu. Přes dvě promile měl i obžalovaný.