Oponuje v něm obžalobě, zbavuje se odpovědnosti a ukazuje na jiné. Na svého bývalého zaměstnavatele, který je nezvěstný, a na obžalovaného číslo dvě – Ondřeje B. (1994) z České Lípy. Právě ty označil za hlavní aktéry zločinu, kterým měli připravit banku a i zbytek obžalovaných o statisícové sumy.

Soudní proces se protáhne

„Volal jsem jen do banky, že mám pro ně klienta. Nemyslel jsem si, že je trestné chodit s lidmi do banky. Napsal jsem to tak, jak to je, nelžu vám,“ uvedl v dopise Štefan P., který jinak nevypovídal ani před soudem. Odmítl také dát vzorek svého písma. Podle některých z přítomných právníků se očividně snaží o protahování procesu, i když ve vazbě může setrvat až do června příštího roku. Štefan P. ani nesouhlasil se čtením žádného úředního záznamu o podaných vysvětleních, proto soud povolá na nově vyhlášené termíny v září a zejména v říjnu ještě celou řadu svědků.

„Rozhodně bychom měli do června stihnout vyhlásit rozsudek,“ prohlásila předsedkyně senátu Lucie Homolková, která rozhodla, že soud bude jednat v září a pak každý týden v říjnu.

Kvůli dovolené a úrazu dvou předvolaných svědkyň nyní soud vyslechl jen jednoho svědka, Milana S., který si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost ve Stráži pod Ralskem. „Úvěr jsem potřeboval, nebyl jsem zaměstnán ani nebral dávky,“ sdělil soudu.

Podle něj jel s obžalovaným Štefanem P. do pobočky banky v Novém Boru a žádal o 300 tisíc korun. Tento úvěr mu byl schválen a on peníze vybral hned na pobočce. Záhy si z úvěru vzal 100 tisíc obžalovaný Štefan P., kterého Milan S. v soudní síni i identifikoval. „Řekl jsem v bance, že pracuji, potvrzení o tom jsem získal od Štefana P., ten ho vypisoval. Byl jsem si vědom, že tam bude nějaká splátka,“ řekl svědek.

Obžaloba klade za vinu všem 23 obžalovaným mužům i ženám, většinou bez práce, že při sjednávání úvěrových smluv uváděli nepravdivé údaje a používali padělaná potvrzení o zaměstnání a výši příjmu, která jim v bance podstrčil zprostředkovatel. Dopustili se tím úvěrových podvodů. Porušili zákon i v těch několika případech, kdy jim žádost o úvěr banka neschválila. Za to jim hrozí tresty od jednoho až do osmi let vězení. Podle obžaloby to byl právě Štefan P., kdo si udělal tento „byznys s chudobou“. Napomáhat mu měl Ondřej B. (1994) z České Lípy.

Podle státní zástupkyně Barbory Bukvové Mildeové oba z úvěrů, které budou splácet ostatní obvinění, kořistili značné částky jako odměny za zprostředkování. „Takové ziskuchtivé jednání hodnotím jako vysoce zavrženíhodné. Oba věděli, že se ostatní obvinění v naprosté většině nacházejí v tíživé sociální situaci, které využili ve svůj vlastní prospěch,“ prohlásila po zahájení kauzy státní zástupkyně.

Obžalovaní lidé si úvěry až do výše 500 tisíc korun sjednávali na pobočkách banky Moneta Money Bank. Falešná potvrzení o zaměstnání a výši čistého příjmu měli nejčastěji od společností jako Škoda Auto, Mahle Behr, AAH Czech nebo Trenkwalder. Pravost informací v bance neověřovali. Jak dokládají závěry vyšetřovatelů, falzifikáty vytipovaným zájemcům opatřil Štefan P. A právě on také řadu z nich do banky doprovázel a následně od nich zinkasoval hotově desetitisícové až statisícové částky. Za „pomoc“.