Nezaměstnaní předkládali falešná potvrzení o zaměstnání, chtěli úvěry, ale i práci. Přestože jim většinou z poskytnutých půjček mnoho nezbylo, případně peníze od banky vůbec nedostali, dopustili se úvěrových podvodů. Z nich se 23 obžalovaných zpovídá u Okresního soudu v České Lípě, kde jim po letní novele trestního řádu hrozí o trochu nižší tresty než v květnu, kdy proces začal.

„Novela nabyla účinnost 1. října, místo 2 až 8 let nyní obžalovaným hrozí 1 až 5 let,“ potvrdil státní zástupce Radek Šiner. Podle něj se používá právní kvalifikace, která je pro souzené výhodnější, i když skutek provedli ještě před novelou zákona. „Na trestech se v konkrétním případě nejspíš nic zásadního měnit nebude, ale vliv to samozřejmě má, protože sazba je nižší. Záleží na soudu,“ podotkl státní zástupce.

V procesu je u obžalovaných zarážející absence základního právního povědomí i finanční negramotnost. Stejně jako skutečnost, že v případě přiznání úvěru je o většinu peněz připravili zprostředkovatelé.

Podle vyšetřovatelů a obžaloby si udělal tento „byznys s chudobou“ Štefan P. (1985) z Nových Zákup. Figuroval také v příbězích dalších obžalovaných, které soud projednávat naposledy. Popsala ho obžalovaná Jitka D., která Štefana P. alias Fialu potkala v dubnu loňského roku v Ploužnici, když byla venku se sestřenicí. Nabízel práci, a když viděl, že je v pokročilém stádiu těhotenství, řekl jí, že by mohla dělat domácí práci. Obě kývly na jeho nabídku půjčky. „Řekl mi, že si mám vzít bundu, aby nebylo vidět to břicho, občanku a rodný list. Cestou nabral pána, co má přezdívku Piku. V Boleslavi zastavil, z kastlíku vytáhl pistoli, tahal i spoustu papírů, měl tam i razítka, pak to opisoval do papíru,“ popsala Jitka D.

U přepážky za ní prý mluvil Piku s tím, že je její bratranec a že peníze potřebují na rekonstrukci bytu. Banka jim nabídla půjčku 200 tisíc, tak jí Piku řekl, ať vybere 198 tisíc. Venku ji sám požádal o půjčku 20 tisíc, splácet jí chtěl po dvou tisících, ale zaplatil jen jednou. Pak přijel organizátor Fiala a všechny peníze si měl vzít k sobě, celkem 178 tisíc. Mladé ženě tvrdil, že jí pomůže sehnat bydlení, zabezpečí malého i jí. „Já jsem mu věřila,“ zopakovala. Údajně ho dál zkoušela kontaktovat ohledně vrácení peněz, ale snaha byla marná.

Další svědectví

Obžalovaný Jiří C. se také doslechl o člověku jménem Fiala, který je schopen sehnat práci. Nic z toho nebylo, ale po čase ho znovu kontaktoval, že by práci opravdu potřeboval, že nemá peníze. Fiala mu měl říci, že mu zařídí půjčku. Když oponoval, že má exekuce, řekl mu, že se nemusí ničeho bát, že to zařídí, má známou v bance a vyplní mu pracovní smlouvu. Brzy ho vyzvedl v Ploužnici, v audi už seděla jiná žena z Ploužnice a jeli do pobočky banky Moneta v Mladé Boleslavi. „Cestou nám Fiala říkal, že doma všechno připravil, že bude chtít půlku z toho úvěru,“ uvedl Jiří C.

Úvěr mu nebyl schválen a řekl to „Fialovi“, který do banky hned volal a zjišťoval proč. V tu chvíli už u auta stála další žena, údajně z Mostu, šla do banky a úvěr dostala ve výši 500 tisíc korun, z toho měla dát hned na místě část organizátorovi Fialovi respektive Štefanovi P. Štefan P. k dotazům obhájců uvedl, že jednání v bance bylo předem domluveno. „Fiala byl v telefonickém kontaktu s pracovnicí banky, už na něj čekala, když přišel,“ dodal Jiří C.

„Fiala“ vše popírá

Patnáctkrát soudně trestaný Štefan P., kterého k jednání soudu doprovází v poutech eskorta z věznice a kterého již několik obžalovaných označilo v soudní síni jako toho, kdo úvěry zprostředkovával a vydával falešná potvrzení, se i k těmto výpovědím vyjádřil jasně: „To bylo celé jinak, trvám na své výpovědi, kterou jsem už dříve řekl,“ prohlásil obžalovaný číslo jedna. Soud by mohl skončit do měsíce.