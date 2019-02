Liberec - Odvolací soud v Liberci dnes zprostil viny i zbylých pět z 11 obžalovaných v případu neoprávněného pobírání odměn bývalých krajských radních v dozorčích radách firem Libereckého kraje.

Bývalí krajští radní Zdeněk Bursa (vlevo) a Pavel Petráček | Foto: Deník

Ke skutkům sice došlo, odměny byly vypláceny, nebyly ale naplněny znaky trestného činu, řekl ve zdůvodnění rozhodnutí předseda senátu Krajského soudu v Liberci František Boštík. Proti dnešnímu rozhodnutí odvolacího soudu lze podat jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

Kvůli vyplácení odměn v letech 2010 a 2011 bylo původně obžalováno všech devět lidí z minulého sociálnědemokratického vedení Libereckého kraje a také dva z vedení společnosti Silnice LK. Před odvolacím soudem ale dnes stanulo jen pět obžalovaných, tři politici, kteří peníze pobírali, a manažeři, kteří s nimi smlouvy podepsali. Někdejšího hejtmana Stanislava Eichlera a dalších pět radních, kteří umožnili kolegům odměny pobírat, zprostil viny už okresní soud.

Odvolací soud dnes řešil vyplácení odměn v českolipské nemocnici a firmě Silnice LK. Podle obžaloby to bylo v rozporu se zákonem o střetu zájmů, kdy uvolnění členové krajského zastupitelstva nemají nárok na odměnu za práci v orgánech krajských společností. Peníze pobírali někdejší radní Zdeněk Bursa a Pavel Petráček, u Silnic LK navíc také bývalý náměstek Martin Sepp. Politici peníze vrátili, výjimkou byl Bursa v českolipské nemocnici. Dluží jí 352.000 korun plus úroky. "Českolipská nemocnice musí své nároky uplatnit v občanskoprávním řízení," řekl soudce Boštík.

Obžalovaní dnes odcházeli od soudu spokojeni. "Mám radost, byl to proces, který se táhl poměrně dlouho, poměrně dlouho mě poškozoval, takže jsem rád, že to dopadlo takhle, a že je to konečně za mnou," řekl ČTK bývalý radní Pavel Petráček. Peníze, které za svou práci v dozorčích radách krajských firem bral, vrátil, zpět je žádat nebude. "Celé tři roky neříkám nic jiného, než co teď zkonstatoval odvolací soud. Stálo mě to tři roky života a přeju všem ostatním, kteří se pohybují v podobných kauzách, aby dopadli stejně," doplnil Zdeněk Burza.

