Česká Lípa - Ukradli jim za bílého dne zlato za milióny, majitelka klenotnictví nabízí půlmilionovou odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatelů. Má však podmínku, uloupené zlato se musí vrátit.

Operace jako z hollywoodského, byť poněkud zdlouhavého filmu se odehrála během svátečního dne 8. května. Díky zákazu prodeje se opuštěný obchodní dům na Borské ulici opět ocitl v hledáčku zločinců. Po obchodu se sportovními potřebami Hervis před téměř přesně čtyřmi lety, to tentokrát „schytalo" rodinné zlatnictví Iserin.

„Ještě to nemáme přesně spočítané, ale škoda půjde do milionů," říká dcera majitelky zlatnictví Nikol Jechová. Ještě tři dny po události v obchodě společně s matkou a kolegyní likvidují následky řádění minimálně dvou zatím neznámých pachatelů.

Podle vyprávění prodavačů v okolních obchodech, mezi nimiž je nedávná loupež pochopitelně tématem číslo jedna, se dá přibližně sestavit jak vše proběhlo.

HODINY PRÁCE

Do objektu se pachatelé měli spustit střechou, podobně jako při zmíněné poslední krádeži v Hervisu. Skrz veřejné toalety měli poté projít do prostoru mezi pokladnami hypermarketu a samostatnými obchody, načež se přes zeď sousedního obchodu měli hrubou silou prokopat do zlatnictví.

Zde se pak údajně několik hodin, mimo dosah pohybových čidel, dobývali do trezoru, kde byly uloženy hodnotné zlaté šperky. Následně nepozorovaně zmizeli. To vše se mělo začít krátce po poledni.

„Museli se tu vyznat, a také vědět, že tu nebude probíhat žádná inventura nebo údržba," podotýká Jechová. Podobnou zkušenost už mají.

Před šesti lety jim zloději vykradli jejich tehdejší obchod v českolipském OD Andy. A stejně jako tehdy, ani dnes nebylo zboží pojištěné. „Takový obchod vám nikdo za rozumné peníze nepojistí," podotýká smutně Nikol Jechová. Ale společně s matkou se nevzdávají. „Začneme zase od znovu. Zítra už otevíráme, ale prozatím bez zlata," říká.

NABÍZEJÍ ODMĚNU

„Dáme odměnu půl milionu tomu, kdo podá informace vedoucí k dopadení pachatelů," dodává Jechová s tím, že to platí v případě, kdy se vrátí i ukradené zboží. Jinými slovy, zloději musejí mít kontraband stále u sebe, nebo na známém a vymahatelném místě.

„Policie tento čerstvý případ prošetřuje, z taktických důvodů nebudeme prozatím podávat žádné informace," říká policejní mluvčí Ivana Baláková.