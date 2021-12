Ukradená čtyřkolka.Zdroj: Policie ČRMajitel čtyřkolky přijel na chalupu ve středu 29. prosince odpoledne a hned ho uhodilo do očí, že je závora u jeho pozemku zvednutá. To nevěstilo nic dobrého. Při kontrole chaty zjistil, že u ní někdo vylomil vstupní dveře a také rozbil osvětlení nad vchodem. Ten, kdo to udělal, ještě uvnitř našel klíče od čtyřkolky zaparkované na zahradě, na které potom ujel.

"Pokud jste v inkriminovaném čase zahlédli čtyřkolku projíždět Starými Splavy a nebo ji někde zahlédnete, volejte prosím naši linku 158. Čtyřkolka může být nabízena ke koupi na některém bazarovém internetovém portálu a nebo kdekoliv jinde," vyzvala případné svědky tisková mluvčí.