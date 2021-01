Svobody si dlouho neužil. Ani ne čtyři hodiny byl na útěku vloni 6. května Roman Duna, 47letý vězeň ze Stráže pod Ralskem. Svůj zkrat, když byl zařazen na nestřeženém pracovišti v českolipské továrně společnosti Modus, „zaplatí“ dalšími 24 měsíci za mřížemi. Rozhodl o tom ve čtvrtek 28. ledna Okresní soud v České Lípě. Recidivistovi zásadně přitížilo, že si při svém útěku v době, kdy v zemi platil vládou vyhlášený nouzový stav, přisvojil několik opotřebovaných věcí. Právě za krádež v čase koronaviru mu hrozil přísný trest od 2 do 8 let. Konečnému, shovívavému rozsudku vděčí za svůj postoj před soudem, kdy využil možnosti prohlášení viny.

„Pomyslně si sypal popel na hlavu. Po poučení prohlásil, že se cítí vinen, nezpochybňuje obžalobu a souhlasí s tím, jak byl jeho skutek popsán, což byla pro něj výrazná polehčující okolnost,“ komentoval soudce Milan Vencl.

„Co jsem provedl, mě mrzí. Byla to největší blbost, co jsem mohl udělat,“ litoval odsouzený muž, který byl už více než třicetkrát odsouzen. Svůj útěk a zkratkovité počínání s ním spojené vysvětlil tak, že mu na pracovišti sdělili, že už s ním nepočítají pro další práci a on „usoudil“, že z fabriky, kde odsouzení ze Stráže pod Ralskem vypomáhají při výrobě svítidel, jednoduše odejde. Stalo se tak těsně před devátou hodinou ráno. Pár minut po poledni ho už v nedaleké Sosnové vypátrala a dopadla zásahová jednotka Vězeňské služby ČR a vrátila ho do věznice ve Stráži pod Ralskem.

Státní zástupce Michael Dostál ho obžaloval z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ze zločinu krádeže v přísnějším odstavci trestního zákoníku. „Jednání se dopustil v době, kdy na území ČR platil nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví koronavirem,“ uvedl žalobce a navrhoval za to Dunovi 28 měsíců vězení. „Čin krádeže spáchal v období nouzového stavu, kde trest začíná na 2 letech. Díky tomu, že nezapíral, dostal ten nejnižší možný trest a také pro to, že odcizil vlastně jen drobnosti,“ vysvětlil Dostál.



Duna podle obžaloby ukradl ve skladu firmy Modus pracovní bundu jiného zaměstnance v hodnotě 250 korun, ve které byly dva firemní nože za 20 korun. Jelikož mu jedna bunda nestačila, přibral si ještě další pánskou, o stovku dražší a zmizel z areálu. Cestou z průmyslové zóny v českolipské Dubici minul v ulici 5. května areál obalovny společnosti SaM – silnice a mosty, kam vnikl a sebral odložený mobilní telefon značky Huawei v hodnotě 1400 korun, který patřil jedné z tamních pracovnic.



Dunu za krádež už dříve odsoudil Obvodní soud pro Prahu 9 k 24 měsícům vězení, dotyčný tento trest vykonal v srpnu 2019. Za další krádeže byl poté odsouzen k 18 měsícům i Obvodním soudem pro Prahu 10, tento trest si právě odpykával.



Útěky vězňů z pracovišť nejsou podle státního zástupce ojedinělé. „Stává se to několikrát za rok. Důkazy jsou v těchto případech vždy dostatečné,“ podotkl Dostál.