Pětatřicetiletý Lukáš Horák z Mimoně má problém, čeká ho jeho první cesta do věznice. U Okresního soudu v České Lípě dostal za úmyslné těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání souhrnný trest v délce 18 měsíců nepodmíněně se zařazením do věznice s ostrahou. Rozsudek je pravomocný. Části obžaloby, která se týkala znásilnění, byl ale zproštěn.

„Přijímám trest,“ řekl kajícně po vynesení rozsudku senátu. Jak bylo z procesu zřejmé, zásadním spouštěčem jeho agresivity je alkohol.

„Opakovaně se dopouštíte násilí,“ prohlásil předseda senátu Pavel Kříž. Horák, byť původně klempíř, už delší dobu řádně nepracuje. Nejraději pije alkohol a pak se chce prát, nebo vůči okolí nešetří alespoň vulgaritami.

Horák nepopřel, že se dopustil 27. února 2022 před druhou hodinou ranní brutálního útoku na nic netušící páry, které šly z plesu. Na mostě přes řeku Ploučnici v Husově ulici v Mimoni začal ve stavu silné opilosti nejprve pokřikovat na kolemjdoucí, kdy se zaměřil na jednu z žen. Zastal se jí manžel, toho ale Horák napadl ranami pěstí do hlavy.

„Napadeným přišli na pomoc poškozená jednadvacetiletá žena s přítelem,“ popsal děj státní zástupce Libor Šuráň. Hrubián reagoval tak, že ženu chytil za vlasy, udeřil i jí pěstí do hlavy, za pravou ruku ji stáhl na zem, následně ale byl zpacifikován společnými silami partnerů napadených žen.

Mladší z nich (21) při útoku utrpěla podvrtnutí a natažení prstu pravé ruky, kdy s ním dva týdny nemohla hýbat. Především ale utrpěla psychickou újmu, když u ní v důsledku napadení došlo k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, s níž byla několik měsíců neschopna chodit do zaměstnání, protože se bála chodit ven, hlavně večer, kdy se cítila v ohrožení.

V druhém bodě obžaloby se Horák zodpovídal z toho, že měl vloni 15. října u rybníka v zámeckém parku v Mimoni znásilnit ženu (48), s níž měl už dříve letmý sexuální styk za mimoňským supermarketem. Senát vyslechl nejen ženu, která se cítila být znásilněna. „Líbil se mi, říkal že bydlí u maminky, ani jsem nevěděla, že je bezdomovec. Vyhověli jsme si spolu. Popíjeli jsme přiměřeně, vše bylo super, po hodině jsme šli podruhé, ale pak začal být vulgární. Už jsem nechtěla, začal mě ale kroutit ruce a tahat za vlasy, měla jsem strach, když říkal, že mě hodí do rybníka,“ sdělila žena soudu.

Vypovídala i obsluha herny, kam se poškozená uchýlila pro pomoc a odkud hlásila na půjčený telefon na tísňovou linku, že byla v mimoňském parku znásilněna. „Koupila flašku vodky a šli jsme do parku, seděli nejprve na lavičce…došlo ke všemu. Cítil jsem se v podnapilém stavu, ale vím, co jsem dělal. Já neznásilňuju ženský,“ hájil se Horák.

V závěrečném návrhu k tomu uvedl státní zástupce, že nelze učinit spolehlivý závěr, že se o znásilnění ve smyslu tohoto paragrafu jednalo, a navrhl Horáka této části obžaloby zprostit.

Advokát Jan Filip poznamenal že se nestává často, aby se obhajoba přiklonila k návrhu státního zástupce: „Nebylo prokázáno, že by se skutek stal. Oba byli silně opilí, poškozená uvedla, že souložila dobrovolně, a to i v oznámení policii. Měla strach, až když jí měl omotat vlasy a chtěl hodit do rybníka. Násilný děj se tedy odehrál až potom, kdy pohlavní styk byl mezi nimi dávno ukončen,“ argumentoval advokát Filip.

Pokud jde o případ, kdy se dopustil výtržnictví a v opilosti napadl tři nevinné lidi, bylo zavinění jasné. Ostatně i sám Horák se k němu plně doznal a soud přijal v tomto bodě obžaloby prohlášení viny.

„Za to nelze ukládat žádný alternativní trest,“ řekl žalobce s tím, že Horákovi hrozilo od 2 do 8 let vězení. „Navrhuji soudu, aby uložil trest odnětí svobody při spodní hranici sazby, ale nepodmíněný trest. Je evidentní, že obžalovaný neovládá své jednání, dopouštěl se opakovaných bezdůvodných napadení a v konkrétním případě není schopen poškozené poskytnout jakoukoliv satisfakci,“ zdůraznil Šuráň.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že se stará o maminku. Z dokumentů ale vyšlo najevo, že na ni byl sprostý, zlý, dokonce jí dal facku a byl z jejího domu vykázán. Absolvoval četná přestupková řízení proti občanskému soužití, například když opakovaně bezdůvodně napadal lidi, dokonce v Jablonném v Podještědí vyhrožoval smrtí cestujícím ve vlaku.