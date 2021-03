Výslechy svědků pokračoval ve čtvrtek u českolipského soudu proces s Jiřím Tichým a jeho manželkou, kteří čelí obžalobě z podvodu ve spolupachatelství a sám Tichý ještě z porušení povinností při správě cizího majetku.

Muž, který nyní na krajském úřadu zastává funkci vedoucího oddělení příspěvkových organizací, předtím ještě jako ředitel Sociálních služeb města Mimoň zaměstnal svou ženu jako personalistku, ale podle obžaloby jí neoprávněně vyplatil na odměnách téměř půl milionu korun. Celkem město Mimoň vyčíslilo škodu ve své organizaci na 847 tisíc. Oběma hrozí až 5 let vězení.

Předvolaní svědci upřesňovali, jak příspěvková organizace fungovala. Před soudem vystoupila současná ředitelka mimoňských Sociálních služeb Kateřina Kapičková, která ve funkci vystřídala obžalovaného. „Nic mně nepředal, začátek byl těžký. Nařídila jsem okamžitě inventarizaci. Zjišťovala jsem, kde máme jaké smlouvy, ale důležité bylo, že naši klienti byli zajištěni. Nesrovnalosti většího rázu v oblasti majetku jsem nezjistila,“ vzpomínala Kapičková. Podezřelé jí prý hned byly jen drahé telefony, měsíční IT služby, respektive luxusní balíčky od operátorů.

„Ten objem tam byl šílený. Platíme o polovinu méně, volat za dva tisíce do zahraničí nepotřebuji,“ řekla soudu ředitelka. Jak přiznala, po svém nástupu zjistila i nestandardně vyplácené odměny ženě a dceři obžalovaného, které okamžitě od nástupu pobíraly osobní příplatek. „Všichni ostatní je mohli dostat nejdříve po třech měsících, to platí i nyní. Rozhodující je, jak se zaměstnanec osvědčí,“ reagovala. Jako pochybení brala i fakt, že část personálu dostalo na stejnou práci i dohodu o pracovní činnosti, podobně jako obžalovaná. Ředitelka odmítla i potřebu, aby v době před pandemií kdokoliv z organizace musel využívat „home office“. „Ten jsme nastavili až za pandemie, abychom omezili kontakty,“ řekla.

Méně sdílná byla účetní organizace, která za šéfování Tichého zastávala i pozici jeho zástupkyně a byla nadřízenou jeho manželky. Obě tehdy například obdržely od ředitele velmi drahé mobilní telefony, které pořídil za peníze města. „Nevím, proč na archivaci byla dohoda s manželkou ředitele, ale vídala jsem ji, že v práci skartaci provádí. Podrobnosti nevím,“ odpověděla účetní.

Na to, jak nastavovala a kontrolovala podřízeným práci, hovořila někdejší vrchní sestra. Čelila otázce, jak bylo možné, že jedna ze sester si odskakovala každé pondělí pracovat do soukromé ordinace, když u ní měla plný úvazek. „Byla šikovná, nechtěla jsem o ni přijít. Poprosila jsem ředitele, zda by to nešlo nějak vyřešit. Myslím, že fond pracovní doby pro nás odvedla,“ zmínila.

Úředník mimoňské radnice Matyáš Kabeš, který má v náplni práce kontrolovat příspěvkové organizace města, uvedl, že rok od roku byla kontrola jiná a nacházela jen drobnější závady. „Zaměřovala se na inventarizaci, účty nebo kalkulace za služby, vždy namátkově. Až s příchodem nového vedení nařídila rada města hloubkovou kontrolu, ta nedopadla dobře,“ popsal Kabeš. Po ní vyhodnotil, že například nebyla provedena skartace nebo že byly peníze na některé věci vynakládány neúčelně a neefektivně.

Jak v obžalobě uvedla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová, Tichý opakovaně sjednával od roku 2015 do 2018 se svou manželkou, kterou zaměstnal na hlavní pracovní poměr jako personalistku, dohody o pracovní činnosti s pracovní náplní „administrativní a ekonomický pracovník“. A to za účelem skartací písemností, ačkoliv si byli vědomi, že plnění nebude odpovídat dílu skutečně odvedené práce. Ukázalo se, že obžalovaná mohla práci s archiváliemi provádět – tehdy nestandardně – formou „home office“. Šanony si manželé odváželi domů.

Podle obžaloby se měl Tichý také chovat nehospodárně v útratách za neadekvátní telekomunikační služby. „Ač mu byl přidělen mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS i dostatečným objemem dat, tak si objednal bez jakéhokoliv opodstatnění datový roamingový balíček „Evropa“ za 2 tisíce korun měsíčně,“ řekla státní zástupkyně. Soud se zabývá i nákupem z roku 2016, kdy koupil dva mobilní telefony, každý za 21 tisíc korun.

Muž je stíhán i za to, že nenabídl zřizovateli jako nepotřebný majetek ojeté auto Kia Picanto a bez souhlasu města ho odprodal své nevlastní dceři za 3,5 tisíce, přičemž podle znalce bylo prodejné za 24 tisíc. Obžaloba ho viní také z toho, že vydal přímý pokyn k proplácení plné mzdy zaměstnané zdravotní sestře v celém rozsahu pracovního úvazku od pondělí do pátku, i když věděl, že tato sestra každé pondělí pracuje jinde, a tudíž způsobil nedůvodným přeplácením mezd této zaměstnankyni městu další škodu 194 tisíc korun.