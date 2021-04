Nejbližší soused, Václav Mika (47), ho tam měl podle obžaloby zastřelit pěti ranami ze své legálně držené pistole značky Makarov. Hádky, nadávky i střelbu, které mladý muž na místě podlehl, obžalovaný už při prvním stání nepopřel. V případě uznání viny mu hrozí 10 až 18 let vězení.

Zločinem se v pondělí 19. dubna v pokračujícím hlavním líčení zabýval senát krajského soudu v Liberci. Ze strany obžalovaného zatím bez náznaku sebereflexe, pokání nebo dokonce omluvy za už přiznaný a zadokumentovaný podíl na neštěstí. „Kdyby ho zastavila, tak se to nemuselo stát. Ona ho povzbuzovala, aby k nám šel. Já se s paní nehádal. Proč se na nás nevyprdli?“ pokusil se obžalovaný předhodit díl viny partnerce zavražděného.

Ta v pondělí podávala důležité svědectví prostřednictvím videokonference, když z České Lípy odpovídala na otázky státní zástupkyně Ivy Plškové. Například, proč se původně dobré vztahy sousedů změnily. „Bylo to asi rok před vraždou, sousedka začala být ostražitá, že ji někdo udává. Vše se vyostřilo, když pálili nepořádek a mně se to nelíbilo, protože malá spala venku,“ vylíčila žena.

„Začala na mě řvát. Začala být zlá. Brzy na nás poslala místostarostu, pak sociálku, že týrám děti, pak životní prostředí kvůli žumpě i že naše bodláky škodí jejich ovcím,“ popsala. „Pořvávali na nás, že jsme zmr.., že nás postřílí. To byla jejich oblíbená věta. Starší dcera se nás ptala, proč nám tak nadávají. My jsme ale na ně vulgární nebyli,“ pokračovala. Údajně se jim přitom zpočátku snažili pomáhat třeba s kolaudací. Obžalovaného prý respektovala, jelikož byl živitel rodiny a choval se k ní slušně. Nepříjemné situace nastávaly velmi často, když se u obžalovaného konaly bujaré oslavy a popíjel alkohol. „Když nebyl opilý, tak byl velice slušný člověk,“ zmínila. Soudu řekla, že jejich sousedé pořádali oslavy „snad obden“. Údajně ruské písničky a rádio řvalo do noci, uvedla svědkyně. Osudný večer uspávala plačící dcerku, oknem slyšela, jak volají na Davida „pojď dál“ a jak se sousedka na něj vrhla. On jen vykřikl: „Co to děláte?!“ Střet začala točit na mobilní telefon. Venku se prý na ni ještě manželka obžalovaného vrhla a sprostě jí nadávala s tím, že je to stejně její vina.

„Takhle vyhrocenou situaci jsem natáčela poprvé, nabádal mě k tomu partner, když už konfliktů přibývalo,“ reagovala svědkyně na dotaz předsedy senátu Pavla Pachnera, který se ptal, zda videa pořizovala častěji. „O jejich návštěvy jsme se nestarali. Nešmíruju je,“ vysvětlila. Násilný odchod partnera, otce a syna ji, dcery i prarodiče těžce poznamenal. „Je to moc těžké. Malinká tátu stále hledá, starší dcera ví, co se stalo, uzavřela se do sebe,“ sdělila a ocenila velkou pomoc ze strany prarodičů. Jak poznamenala, se sousedkou se vidí často, i když s ní žádný kontakt nevyhledává. „Podala na mě i trestní oznámení, že se na ni nepřirozeně směji, že se tím cítí být ohrožena. Ale když jdu na procházku nebo na poštu, za chvíli je za mnou,“ řekla družka zavražděného. Čelit musela i nepříjemným dotazům na zdravotní stav partnera před vraždou, na jejich partnerské a rodinné soužití.

Soud přečetl za souhlasu stran i celou řadu svědeckých výpovědí. Mimo jiné i přátel obžalovaného, kteří u nich v den zločinu byli na návštěvě. „Mně přišel jako nekonfliktní typ, muselo to být nějaké zkratkovité chování, něco v sobě dusil,“ uvedla k obžalovanému Lenka K. Na zastřelení muže a osobu obžalovaného reagoval i Roman P. „Je to super chlap, nebyl hádavý typ. Ona byla taková prudká, buranka z vesnice, ale špatná není,“ zhodnotil dvojici přátel. Otec obžalovaného vypověděl, že od manželky svého syna slyšel, že jim sousedé vyhrožovali. „Ona za něj vyřizovala dohady, v životě by to neudělal. Mně to přišlo jako připravený,“ zmínil otec.

Naopak otec zavražděného konstatoval, že zvěstem o výhrůžkách zastřelením nepřikládal význam. „Bral jsem to jako opilecké řeči. Nikdy by mě nenapadlo, že by takový člověk mohl mít zbrojní průkaz,“ řekl.

Obžalovaný Mika měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně, a to tři samonabíjecí pistole a jednu samonabíjecí malorážku. Zbrojní průkaz vlastnil od roku 1997. Dosud měl čistý trestní rejstřík a zaměstnán byl v mladoboleslavské Škodovce.

Advokátka Kateřina Sigmundová, která zastupuje poškozené, předložila soudu přihlášky o náhradu nemajetkové újmy pro pozůstalé zastřeleného. V součtu jde o několik milionů korun. Žádá i o uložení povinnosti obžalovanému hradit od 1. října 2020 dva tisíce družce oběti a každému z dětí tři tisíce korun měsíčně. Dnes se o náhradu škody 12 641 korun připojila i Všeobecná zdravotní pojišťovna.