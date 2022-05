Po chvíli přiběhl její muž, shodil souseda na zem a třikrát z bezprostřední blízkosti na něj vystřelil. Střely ho zasáhly do horní poloviny těla, později útočník vystřelil ještě dvakrát. Na místě zůstal mrtvý otec dvou malých dcer. Obhajoba se snažila přesvědčit soud, že se jednalo o sebeobranu. „Videonahrávka vyloučila, že šlo o sebeobranu. Václav Mika věděl, co dělá. Pro zbraň si šel s jasným úmyslem. Jeho jednání nelze brát jinak než jako úmyslné zabití,“ řekl soudce Pavel Pachner. Obviněného soud poslal do vězení se zvýšenou ostrahou na 14 let.

Mordem vyvrcholila i hádka dvou cizinců předloni na konci listopadu v ubytovně pro nelegální cizince v Nových Zákupech na Českolipsku. Situaci údajně předcházely verbální a fyzické útoky ze strany oběti. Mladší muž Leonid kvůli probodnutí levé plíce a srdečnice zemřel do několika minut na místě. Roli v hádce sehrál i alkohol. Zabitý Leonid měl v sobě podle výsledků pitvy 2,75 promile alkoholu.

Pod vlivem alkoholu byl i obžalovaný, který se v minulosti léčil z těžkého alkoholismu a test prokázal i přítomnost pervitinu v krvi. „Obžalovaný je vinen z vraždy a odsuzuje se k deseti letům odnětí svobody,“ sdělil rozsudek soudce Richard Skýba s tím, že se nejednalo o sebeobranu. Beschieri na sobě neměl žádné stopy zranění či škrábnutí od nože. Obžalovaný, kterému hrozilo až osmnáct let vězení, se proti rozsudku odvolal.

Před třemi lety vyvolalo zděšení ubodání mladé matky, které se odehrálo v českolipské čtvrti Kopeček. Motivem činu byly osobní neshody mezi Davidem F. a jeho bývalou partnerkou Vendulou P.

