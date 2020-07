Senát Vrchního soudu v Praze rozhodl o nižším trestu, protože se přiklonil k tvrzení, že vražda v bytě oběti na českolipském sídlišti Kopeček nebyla natolik trýznivá, aby naplnila přísnější právní kvalifikaci. „Každá vražda je surová a svým způsobem trýznivá, pokud oběť nezemře hned, což bývá velice zřídkakdy,“ uvedl soudce Michal Hodoušek.

Pražský soud Davidovi F. zároveň o jeden milion korun snížil i krajským soudem uloženou povinnost nahradit nemajetkovou újmu ve výši dva miliony nezletilému synovi zavražděné Venduly P. „Obžalovaný se svými dluhy má ještě do budoucna co platit. Stanovená částka pro něj nemůže být likvidační,“ prohlásil soudce Vrchního soudu s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu.

U odvolacího soudu také zaznělo, že mladá žena byla mladíkovou první vážnější známostí a byl na ní citově silně závislý a nemohl bez ní být. Státní zástupce však nesouhlasil s názorem, že by David F. vraždil v afektu a na základě momentálního rozpoložení. „Stav zhrzenosti a chorobné žárlivosti byl u pana obžalovaného dlouhodobý,“ podotkl.

Jak potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ústí – pobočka v Liberci, hlavní líčení proběhlo v Liberci 30. dubna a téhož dne byl nad Davidem F. vynesen rozsudek. „Soud z hlediska dokazování vycházel mimo jiné i z doznání obžalovaného. Obžalovaný byl uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ řekla mluvčí soudu Karolína Francová.

Mladík v osudný den 5. listopadu 2019 svou bývalou přítelkyni navštívil v ranních hodinách v jejím bytě, kde ji potom fyzicky napadl nožem a způsobil jí smrtelné zranění, kterému na místě podlehla. Motivem činu byly osobní neshody mezi jím a jeho bývalou partnerkou. K její vraždě se policistům přiznal.

Na otřesný zločin, který byl loni jedinou vraždou na Českolipsku, nějaký čas upozorňovaly na malém sídlišti ve čtvrti Kopeček zapálené svíčky a květiny, které tam přinesli známí a sousedé Venduly P., jež se starala o desetiletého syna. „Je to tragédie, úplně zbytečná smrt. Nevím, co si tím chtěl ten mladej feťák dokázat, ona se chovala ke všem hezky, makala a starala se o sebe i syna,“ sdělil tehdy Deníku asi třicetiletý muž ze sousedství. „Vrah zničil život hodně lidem i sobě. Když mi to říkali, vůbec jsem tomu nechtěl věřit, nemohu se s tím srovnat,“ řekl a dodal, že i její bratr, který žije jinde v České Lípě, je ze zločinu zničený.

„Paní byla opravdu příjemná, slušná. Na rozdíl od části jiných obyvatel lokality bezproblémová,“ vzpomínal a litoval soused Vladimír J. „Měla i pěkného bílého psa, ještě v pondělí jsem se s ní potkal a bavil.“

David F. zaměstnal ještě hasiče a policisty i tím, že po svém činu vyšplhal na vrchol třicetimetrového stožáru bývalého televizního vysílače u vodárny pod kopcem Špičák. „V té době jsme získali věrohodnou informaci o tom, že chce údajně spáchat sebevraždu, protože zavraždil svou bývalou partnerku. Ihned jsme pod kopec Špičák vyjeli,“ popisovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Jakmile policisté na místo dorazili, muž odmítal komunikovat s hlídkami a ke spolupráci ho přiměli až vyškolení vyjednavači. Ti na místě odvedli profesionální práci a po zhruba třiceti minutách ho přesvědčili k tomu, aby za pomoci lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru s využitím výsuvné plošiny bezpečně stožár opustil. O vzetí do vazby rozhodla soudkyně 7. listopadu 2019.