„Na místo proto kromě nás vyjela i Zdravotnická záchranná služba, která ji s nepěkným řezným poraněním převezla na ošetření do zdravotnického zařízení,“ uvedla k incidentu policejní mluvčí Ivana Baláková. Podle výpovědí svědků události měl sklenici do davu před barem hodit 28letý účastník incidentu. „Zda chtěl ublížit právě servírce, a nebo někomu jinému, to zatím nevíme,“ dodala na závěr.

Policisté obvodního oddělení v Novém Boru případ prověřují pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.