Liberecký kraj - Podle majitelů dřevo asi skončilo v Polsku. V polovině února se na Českolipsku podařilo zlodějům s těžkou technikou odcizit dokonce 150 kubíků vytěženého dřeva!

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Ke krádeži 23 kubíků dřeva se z úterý na středu odhodlali zloději. Vůbec jim nevadilo, že dřevo leží u frekventované silnice. Takové množství by přitom stačilo rodinnému domu na celou zimu. Na pořádně studenou zimu.

Všechno vytěžené dřevo v ceně za více než osmdesát tisíc korun měla soukromá firma složené na odpočívadle silnice I/13 mezi Jitravou a Bílým Kostelem. A právě proto policie hledá svědky. Složené klády stromů byly na místě ještě v úterý dopoledne. Druhý den v půl deváté ráno bylo všechno dřevo pryč.

„Je pravděpodobné, že někdo z projíždějících řidičů si mohl všimnout vozu nebo vozů, která v inkriminovaný čas na odpočívadlech stála nebo si zapamatoval registrační značky. Jakákoliv informace by policistům při šetření tohoto případu velmi pomohla,“ uvedla mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková. Svědci mohou volat na linku 158 nebo chrastavským vyšetřujícím policistům na telefon 974 466 736.

Metry dřeva patřily společnosti Less & Forest, která je měla připravené k odvozu. „Bylo to nejkvalitnější dřevo, takzvané odenky,“ řekl zástupce ředitele společnosti Jiří Venc. Dodal, že podobné krádeže se občas stávají, většinou šlo ale zatím o menší krádeže palivového dříví. Venc se obává toho, že krádeží kvalitního dřeva ve velkém může v budoucnu přibývat. „Cena dřeva roste, začíná to být zajímavé a zlodějům to stojí za ten risk,“ vysvětlil.

Venc má podezření, že dřevo skončilo v nedalekém Polsku. „Jeden můj hajný viděl nákladní auto s polskou značkou, které vezlo odenky a jemu bylo divné, že jelo v pět hodin směrem k hraničnímu přechodu Srbská,“ řekl Venc. Chystá se o tom teprve policii informovat. Tyto nákladní vozy jsou vybavené nakládací rukou, a tak by pro jeden takový vůz bylo naložení dřeva otázkou půlhodinky. „Ani by nebyl úplně naložený, vejde se na něj 30 kubíků,“ dodal zástupce společnosti.

Ještě větší drzost prokázali zloději v Heřmanicích v Podještědí na Českolipsku. Ti ze soukromého pozemku odvezli na 150 kubíků dřeva. Šlo o borovici, která byla nařezána na čtyřmetrová polena a určena k odvozu. Zloději pak podle policie k ukradení takového množství dřeva museli použít těžkou techniku. Zřejmě si jich ale ani přesto nikdo nevšiml. Zlodějům, kteří kradou vytěžené dřevo, hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Pokud se najdou.

S využitím ČTK